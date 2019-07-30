رسميا... مهاجم الأهلي المصري ينتقل إلى الصفاقسي التونسي

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الجهاز الفني للأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء وافقت على إعارة عمرو جمال مهاجم الفريق إلى صفوف الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبد الحفيظ، إن اللاعب سينتقل إلى الصفاقسي لمدة موسم على سبيل الإعارة؛ وفقا لموقع "يالا كورة".

وأوضح عبد الحفيظ أن المهاجم الأهلاوي قام بتمديد عقده لمدة موسمين مع النادي قبل الموافقة على رحيله إلى الدوري التونسي بداية من الموسم المقبل.

رسمياً "الأهلي يوافق على اعارة عمرو جمال لـ الصفاقسي التونسي لمدة موسم واحد ويجدد لمدة موسمين قبل الاعارة"👌

بالتوفيق يا غزال ❤️💪 pic.twitter.com/EfYlauZYX4 — AhlyTweets (@AhlyTweets74) July 30, 2019

وخرج عمرو جمال من حسابات النادي الأهلي الفنية خلال الفترة الماضية، وخاض تجارب على سبيل الإعارة خارج مصر، حيث أنضم للدورى الفنلندى لفترة وكذلك للدوري الجنوب أفريقى قبل العودة للأهلي والاستقرار على الانتقال للصفاقسى التونسى فى تجربة جديدة.