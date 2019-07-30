رسميا... مهاجم الأهلي المصري ينتقل إلى الصفاقسي التونسي

وقال عبد الحفيظ، إن اللاعب سينتقل إلى الصفاقسي لمدة موسم على سبيل الإعارة؛ وفقا لموقع "يالا كورة".
وأوضح عبد الحفيظ أن المهاجم الأهلاوي قام بتمديد عقده لمدة موسمين مع النادي قبل الموافقة على رحيله إلى الدوري التونسي بداية من الموسم المقبل.
رسمياً "الأهلي يوافق على اعارة عمرو جمال لـ الصفاقسي التونسي لمدة موسم واحد ويجدد لمدة موسمين قبل الاعارة"👌— AhlyTweets (@AhlyTweets74) July 30, 2019
بالتوفيق يا غزال ❤️💪 pic.twitter.com/EfYlauZYX4
وخرج عمرو جمال من حسابات النادي الأهلي الفنية خلال الفترة الماضية، وخاض تجارب على سبيل الإعارة خارج مصر، حيث أنضم للدورى الفنلندى لفترة وكذلك للدوري الجنوب أفريقى قبل العودة للأهلي والاستقرار على الانتقال للصفاقسى التونسى فى تجربة جديدة.
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