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23:49 30 يوليو/ تموز 2019
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    إيرفي رينار

    5 أسباب رئيسية لاختيار رينارد مدربا للمنتخب السعودي

    © AFP 2019 / FETHI BELAID
    رياضة
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    كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، 5 أسباب رئيسية لاختيار الفرنسي هيرفي رينار لتولي تدريب منتخب السعودية خلال المرحلة المقبلة.

    وقال المسحل، "كانت لدينا عدة معايير وضعناها في بداية تسلمنا لملف مدرب المنتخب السعودي، وهو أول ملف عملنا عليه منذ تولي مسؤولية الاتحاد السعودي". 

    وأضاف "وجدت 3 أسماء تناسب المعايير التي وضعناها لمدرب المنتخب السعودي... بدأنا التفاوض مع تلك الأسماء ونجحنا في الوصول لاتفاق مع هيرفي رينارد...والمدرب إنجازاته معروفة مع المنتخبات".

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    وأشار المسحل إلى 5 أسباب رئيسية للتعاقد مع رينارد وهي:

    1- أن يحمل المدرب سيرة ذاتية مميزة.

    2- أن يكون على دراية طبيعة اللاعب العربي بشكل عام.

    3- أن يكون قد درب في منطقة قريبة من السعودية، مضيفا "لم نكن نرغب في التعاقد مع مدرب لم يعمل من قبل في الشرق الأوسط".

    4- أن يكون لديه رغبة في تدريب المنتخب السعودي.

    5- أن يكون قد سبق وشاهد المنتخب ويمكن أن يكون هناك انسجام بينه وبين الأخضر... كل تلك الأمور وجدناها في هيرفي رينارد".

    وأوضح "هناك مؤتمر صحفي يوم 4 أغسطس/ آب بحضور المدير الفني، وسيتم الكشف فيه عن كل التفاصيل... مدة التعاقد بشكل مبدئي ستكون حتى نهاية تصفيات كأس العالم 2022". 

    وأكد رئيس الاتحاد السعودي على أنه "تم الانتهاء من كل الاتفاقات مع رينارد، يتبقى فقط التوقيع الرسمي على العقود، وسيكون في المؤتمر الصحفي". بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

    وسيكون التحدي الأول أمام رينار مع الأخضر التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 المقبلة وكأس آسيا 2023؛ حيث ستبدأ التصفيات المؤهلة للبطولتين يوم 5 سبتمبر/أيلول المقبل.

    ويقع المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بالتصفيات، بصحبة منتخبات فلسطين وسنغافورة واليمن وأوزبكستان.

    وتعد هذه هي التجربة التدريبية الرابعة لرينارد مع المنتخبات، بعد تدريبه زامبيا (من 2008 إلى 2010 ومن 2011 إلى 2013)، وأنجولا 2010، وكوت ديفوار بين 2014 و2015، والمغرب من 2016 لـ2019. 

    وحصد المدرب الفرنسي لقب كأس أمم أفريقيا مرتين، الأولى مع زامبيا في 2012، والثانية مع كوت ديفوار في 2015، كما قاد المنتخب المغربي لكأس العالم 2018، بعد غياب "أسود الأطلس" عن البطولة القارية لمدة 20 عاما.

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