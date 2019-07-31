أخبار جيدة لصلاح والسيتي.."سوبر كمبيوتر" يتنبأ ببطل الدوري الإنجليزي ودوري الأبطال

تحظى تنبؤات"كمبيوتر خارق" أو مايعرف بـ"سوبر كمبيوتر" بمتابعة كبيرة في بريطانيا وبخاصة بعدما تنبأ في الموسم الماضي بفوزر مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

"الكمبيوتر الخارق" يجري عملية التنبؤ بنتائج البطولة من خلال المعلومات التي يتم تزويده بها عن الفرق المختلفة وحركة النوادي في سوق الانتقالات وحالة اللاعبين الفنية والبدنية والصحية، ليقوم الكمبيوتر بتحليل هذه المعلومات وإعطاء النتائج.

Supercomputer predicts Premier League table and it's bad news for Liverpool and Man Utdhttps://t.co/4Urmq8MqFc pic.twitter.com/JNP4opq3rU — Mirror Football (@MirrorFootball) July 30, 2019

الكمبيوتر تنبأ بتجدد المنافسة بين السيتيزنز وليفربول، ليحتفظ السيتي بلقب البطولة وليحل ليفربول في المرتبة الثانية بينما ستتقاسم أندية توتنهام، تشيلسي، أرسنال ومانشستر يونايتد المراكز من الثالث الى السادس.

وعلى صعيد اللاعبين تنبأ الكمبيوتر بتتويج المصري صلاح بلقب هداف الدوري للمرة الثالثة بتسجيله لـ29 هدفا، كما وتنبأ بحلول تشيلسي فقي المركز الرابع بقيادة أولى للنجم فرانك لامبارد من مقاعد البدلاء كمدير فني.

أوروبيا توقع الكمبيوتر إخفاقا للأندية الإنجليزية بخروج جميع الأندية من الدور ربع النهائي، بالإضافة لخروج كل من يوفنتوس وبرشلونة من الدور نصف النهائي، ليتوج ريال مدريد بالبطولة على حساب بايرن ميونيخ في النهائي.