برازيلي برشلونة يرفض عرضا إنجليزيا من أجل ناد روسي

رفض لاعب برشلونة الإسباني، البرازيلي مالكوم عرضا إنجليزيا من أجل الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، مفضلا عرضا روسيا للعب في الدوري الروسي.

البرازيلي مالكوم، رفض عرضا تقدم به نادي إيفرتون من أجل الانتقال لصفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مفضلا عرضا تقدم به نادي زينيت الروسي.

ذكرت وسائل إعلام إسبانية في وقت سابق عن موافقة ناد زينيت الروسي على شروط اللاعب البرازيلي، وتقديم راتب سنوي يبلغ 6.5 مليون يورو في الموسم الواحد.

وعرض زينيت على برشلونة مبلغا وصل لـ39 مليون يورو بالإضافة لحوافز في حال حقق اللاعب بطولات رفقة ناديه الجديد.

وفقا للمصادر فقد وصل برشلونة عرض من ناد إيفرتون الإنجليزي، لكن اللاعب رفض العرض مفضلا الذهاب إلى روسيا.

يذكر أن مالكوم انتقل لصفوف برشلونة قادما من بوردو الفرنسي صيف 2018 مقابل 41 مليون يورو، لعب 24 مباراة مسجلا 4 أهدفا وساهم بتمريرتين حاسمتين.