أجواء مشحونة في الريال.. مشاجرة بين راموس ومودريتش أثناء مواجهة توتنهام

تعرض ريال مدريد لخسارة جديدة خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد، وجائت هذه المرة على يد توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب أليانز أرينا معقل نادي بايرن ميونيخ الألماني، في إطار منافسات بطولة كأس أودي الودية.

وبحسب تقارير إسبانية فهناك حالة غضب شديدة بين سيرجيو راموس ومودريتش أثناء المباراة ضد توتنهام، إذ شوهد ذلك عندما طلب اللاعب الإسباني من نظيره الكرواتي اللعب بشكل أفضل وقال له الكرواتي بإصرار شديد "اتركني وحدي".

ولم يقدم فريق ريال مدريد بشكل عام المرجو منه خلال الجولة التحضيرية حتى وقتنا هذا، إذ تكبد هزيمة مذلة من نظيره أتلتيكو مدريد بسباعية مقابل ثلاثة أهدف ليتبع ذلك بخسارة أخرى أمام توتنهام بهدف نظيف، وقبل ذلك هزيمة أخرى من بايرن ميونيخ وتعادل إيجابي أمام آرسنال.

وتحدث الفرنسي زين الدين زيدان في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء قائلا: "الفريق كان أفضل اليوم، يجب علينا أن نتحسن يوميا، لا يمكن أن نكون سعداء بالنتيجة مهما كانت سلبية، ولكننا قدمنا مستوى مقبولا عما حدث في المباريات الماضية".