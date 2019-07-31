اتحاد كرة القدم السوري يتعاقد مع خبير أرجنتيني

أعاد الاتحاد السوري لكرة القدم وفق قرار صادر عنه تشكيل الكادرين الفني والإداري لمنتخب الناشئين بإشراف عضو اتحاد اللعبة طلال بركات إضافة إلى الأرجنتيني ترويا مشرفا فنيا ومحمد عقيل مدربا وهشام كردغلي مساعدا للمدرب ومحمد بيروتي مدربا لحراس المرمى والدكتور البناي مدربا للياقة البدنية وعبد الوكيل المصري إداريا ومحسن العوض معالجا وأنور البكر منسقا إعلاميا وشادي الحسين مسؤولا للتجهيزات.
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تعاقد الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مع الأرجنتيني خوان ماركوس ترويا مشرفا فنيا للمنتخبات الوطنية للفئات العمرية( من ١٩ عاما فما دون). وسيكون حاليا مشرفا فنيا لمنتخب الناشئين إلى جانب المدرب محمد عقيل وهشام كردغلي مساعدا للمدرب والدكتور طارق البناي مدربا للياقة البدنية إضافة لتعيينه مديرا لقسم الإعداد البدني في الدائرة الفنية. ويعد ترويا خبرة في إدارة الفئات العمرية والأكاديميات في الأرجنتين والبرازيل والهند وأفغانستان. درب منتخب أفغانستان لفئة الناشئين والرجال والكرة الشاطئية. يعمل مديرا لأكبر أكاديمية كرة قدم في الهند بامتياز برازيلي. وهو بصدد وضع دراسة شاملة لإنشاء أكاديمية وطنية مقرها دمشق لها فروع عدة في المحافظات بالتعاون مع الدائرة الفنية في الاتحاد العربي السوري.
يشار إلى أن الأرجنتيني ترويا يعد من الخبراء في إدارة الفئات العمرية والأكاديميات في الأرجنتين والبرازيل والهند وأفغانستان ودرب بفئة الناشئين والرجال والكرة الشاطئية وهو يعمل مديرا لأكبر أكاديمية كرة قدم في الهند بامتياز برازيلي.
يذكر أن ترويا بدأ وضع دراسة شاملة لإنشاء أكاديمية كرة قدم وطنية مقرها دمشق وسيكون لها فروع في المحافظات بالتعاون مع الدائرة الفنية في اتحاد اللعبة، بحسب مانقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
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