المحكمة الرياضية تعلن الترجي التونسي بطلا لدوري أبطال أفريقيا

أعلنت المحكمة الرياضية الدولية، اليوم الأربعاء، تتويج فريق الترجي التونسي بلقب بطل دوري أبطال أفريقيا لعام 2019، على حساب الوداد المغربي.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قرر إعادة مباراة الترجى التونسي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في ملعب محايد لعدم توفر شروط السلامة واللعب النظيف في ملعب "رادس".

Officiel : le TAS déclare l'Espérance vainqueur de la CAF Champions League 2019 🏆



رسمي: التاس يعلن الترجي التونسي بطل إفريقيا pic.twitter.com/HA1l9lvLy9 — Espérance Sportive de Tunis ⭐⭐⭐⭐💯 (@EsperanceSTunis) July 31, 2019

​وتوج الترجي التونسي بطلا لمسابقة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعد قرارات تحكيمية مثيرة للجدل، رفض على إثرها الوداد البيضاوي المغربي استكمال المباراة، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقي إعادة المباراة.

وتوقفت المباراة التي جمعت الترجي والوداد على ملعب "رادس" في الدقيقة (61) لمطالبة لاعبي الوداد بالعودة إلى تقنية الفيديو لاستكشاف مدى صحة هدف سجله نجم الفريق المغربي وليد الكرتي وألغاه الحكم بداعي التسلل، عندما كانت النتيجة (1-0) لصالح الترجي. وبعد نحو 75 دقيقة من توقف المباراة، أطلق الحكم الجامبي باكاري جاساما صافرة النهاية، باعتبار الوداد منسحبا.