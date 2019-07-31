قرار من الاتحاد الآسيوي تجاه منتخب قطر بشأن تصفيات كأس العالم 2022

استبعد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم منتخب قطر من الدور الثالث "النهائي" لتصفيات كأس العالم 2022، وذلك حفاظا على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة.

ويتأهل 12 منتخبا إلى المرحلة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، يتأهل منها 4 بشكل مباشر إلى البطولة، بينما يخوض المنتخبان اللذان حصلا على المركز الثالث مباراتي ذهاب وإياب قبل لعب الملحق، وذلك حسب موقع "كورة".

وتقدمت عدة اتحادات في قارة آسيا باعتراض على مشاركة منتخب قطر في التصفيات النهائية، وطالبت الاتحاد الآسيوي باستبعاده حفاظا على عدالة المنافسة ونزاهة اللعبة، وهو ما قرره اتحاد اللعبة القاري أمس الثلاثاء.

وسيتم الاكتفاء بمشاركة منتخب قطر في المرحلة الثانية فقط، وفي حال حصوله على المركز الأول بمجموعته التي تضم عمان ومنغوليا والهند وأفغانستان، فسيتم استبعاده واستبداله بصاحب النقاط الأعلى خلفه، وهو ما سيحدث كذلك في حل حصوله على مركز بين أفضل 4 ثوانٍ.