بلماضي ينافس غوارديولا وكلوب على جائزة الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل مدرب للرجال في العالم، عن العام الجاري 2019.

مدرب عربي وحيد جاء في القائمة التي ضمت أسماء كبرى في عالم التدريب، هو المدرب الجزائري جمال بلماضي الفائز برفقة منتخب بلاده بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة، سيكون من بين المرشحين للفوز بالجائزة.

جوائز #TheBest من FIFA 👑

المرشحون لجائزة أفضل مدرب للرجال:

- 🇩🇿 جمال بلماضي

- 🇫🇷 ديدييه ديشامب

- 🇦🇷مارسيلو جاياردو

- 🇦🇷 ريكاردو جاريكا

- 🇪🇸 بيب جوارديولا

- 🇩🇪 يورجن كلوب

- 🇦🇷 ماوريسيو بوتشيتينو

- 🇵🇹 فرناندو سانتوس

- 🇳🇱 إيريك تين هاج

- 🇧🇷 تيتي

للتصويت ⬅️ https://t.co/eZZaZLtIYW pic.twitter.com/PUmjAMbmuB — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) July 31, 2019

وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر / أيلول المقبل.

وتم اختيار المدربين بناء على تقييمهم في الفترة من 16 يوليو/ تموز 2018 حتى 19 يوليو/ تموز 2019.