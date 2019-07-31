المدرب الإيطالي فابيو كابيلو في السعودية السبت المقبل

يتوجه المدرب الإيطالي الشهير فابيو كابيلو، إلى العاصمة السعودية، الرياض، يوم السبت المقبل.

أعلن معهد إعداد القادة في السعودية استضافة فابيو كابيلو، في لقاء مع المدربين والمهتمين بكرة القدم، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق".

وأضاف المعهد أن هذه الاستضافة هي الأولى للمدرب الشهير في السعودية، "على أن تعقد في السابعة والنصف من مساء يوم السبت في الرياض".

يذكر أن فابيو كابيلو، البالغ من العمر 73 عاما، هو أحد أبرز المدربين في مجال كرة القدم تاريخيا وسبق له تدريب أكبر وأعرق الأندية والمنتخبات في أوروبا.

وتوج بلقب كأس الأبطال مع نادي ميلان عام 1994 كما توج بلقب الدوري في 9 مرات مع أندية (ميلان - يوفنتوس - ريال مدريد - روما)، ودرب منتخبي إنجلترا وروسيا بالإضافة إلى جيانغسو الصيني.