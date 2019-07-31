صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة الأفضل في العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن العام الجاري 2019

شهدت القائمة التي ضمت أفضل 10 لاعبين تواجدا عربيا واحدا تمثل بالمصري محمد صلاح الفائز برفقة فريقه ليفربول ببطولة دوري الأبطال.

جوائز #TheBest من FIFA 👑

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

- 🇵🇹 كريستيانو رونالدو

- 🇳🇱 فرانكي دي يونج

- 🇳🇱 ماتيس دي ليخت

- 🇧🇪 إدين هازارد

- 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 هاري كاين

- 🇸🇳 ساديو ماني

- 🇫🇷 كيليان مبابي

- 🇦🇷 ليونيل ميسي

- 🇪🇬 محمد صلاح

- 🇳🇱 فيرجيل فان دايك

للتصويت ⬅️ https://t.co/XRPjjQ8Tdu pic.twitter.com/eOlwYMmK6z — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) July 31, 2019

سيتم الإعلان عن الفائز بالجائزة خلال حفل سيتم إقامته في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتم اختيار اللاعبين بناء على تقييمهم في الفترة من 16 يوليو/ تموز 2018 حتى 19 يوليو/ تموز 2019.