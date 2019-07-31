اللقب ليس للترجي حتى الآن... تفاصيل قرار المحكمة الرياضية بشأن نهائي دوري أبطال أفريقيا

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية (كاس)، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الحساب الرسمي لنادي الترجي التونسي، قد أعلن أن قرار المحكمة الرياضية بإلغاء إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا، يعد بمثابة إعلان أن الترجي هو بطل دوري أبطال أفريقيا.

ولكن بمراجعة القرار الرسمي الصادر من موقع المحكمة الرياضية، يظهر أن المحكمة ألغت قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإعادة المباراة، لكنها لم تعلن هوية البطل، وأرجعت القضية برمتها إلى كاف.

ويشير قرار المحكمة الرياضية إلى أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لكن "جهة اختصاص" فيما يخص بإصدار قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقررت المحكمة إعادة القضية إلى "كاف" لـ"البت النهائي في مصير مباراة إياب نهائي البطولة، إلى الأجهزة المختصة، التي ستنظر في الأحداث التي شهدتها إياب نهائي البطولة في 31 مايو/أيار في إستاد رادس بتونس".

وتابع القرار

"على هيئات الكاف المختصة أن تصدر قرارها بشأن إعادة المباراة أو إصدار عقوبات تأديبية، خاصة أن تلك الأحداث لا تندرج تحت اختصاص المحكمة الرياضية الدولية".

وأثارت المباراة التي أقيمت على الملعب الأوليمبي في رادس، اعتراضات من قبل الفريق المغربي، لاسيما بشأن العطل في تقنية "الفار"، ورفض لاعبو الوداد استكمال المباراة، إثر قرار الحكم بإلغاء هدف التعادل (1-1)، مطالبين بالعودة إلى تقنية الفيديو، للتحقق ما إذا كان قرار الحكم صائبا من عدمه.

ورغم أن الحكم الجامبي باكاري جاساما أعلن بعد نحو ساعة ونصف من توقف المباراة إنهاء اللقاء وتسليم كأس المسابقة إلى الترجي، عاد الاتحاد الأفريقي بعد أيام وقرر إثر اجتماع طارئ للجنته التنفيذية إعادة مباراة الإياب على أرض محايدة بعد نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر (21 يونيو وحتى 19 يوليو)، معللا ذلك بعدم توافر "شروط اللعب والأمن" في رادس.

وكشف بيان محكمة التحكيم، أن الوداد طلب إلغاء قرار إعادة المباراة، وإعلان فوزه باللقب واستلام الجائزة المالية المخصصة للفائز.

Officiel : le TAS déclare l'Espérance vainqueur de la CAF Champions League 2019 🏆



رسمي: التاس يعلن الترجي التونسي بطل إفريقيا pic.twitter.com/HA1l9lvLy9 — Espérance Sportive de Tunis ⭐⭐⭐⭐💯 (@EsperanceSTunis) July 31, 2019

​

وأوضح البيان أن الترجي بدوره طلب إلغاء قرار الاتحاد الأفريقي بإعادة المباراة باعتباره "غير قانوني"، وطالب بإعلانه بطلاً للمسابقة مع الاحتفاظ بالكأس والميداليات والحصول على الجائزة المالية.

وختم البيان بأن المحكمة الرياضية لن تقدم أي معلومات إضافية فيما يتعلق بهذه القضية، باستثناء إصدار بيان رسمي بالقرار النهائي.

وقرر "كاف" السير على خطى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بإقامة المباريات النهائية في البطولتين القاريتين على ملاعب محايدة من مباراة واحدة، على أن يتم الكشف عن موعد وإعلان البلد المستضيف للنهائي في وقت لاحق.

وجاء قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم على خلفية الأحداث الساخنة التي شهدتها مباراة "إياب" نهائى دورى أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة التي أقيمت بملعب "رادس" بالعاصمة التونسية.