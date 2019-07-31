بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وفنربخشة (5-3) في كأس أودي

حقق فريق نادي ريال مدريد الإسباني فوزا على حساب فنربخشة التركي بنتيجة 5 أهداف مقابل 3 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس أودي الودية.

وسجل الأهداف لريال مدريد، كريم بنزيما ثلاثية "هاتريك" في الدقائق (12، 27، و53)، وناتشو في الدقيقة 62، وماريانو دياز في الدقيقة 79، بينما سجل لفنربخشة جاري رودريجيز في الدقيقة 6، ونبيل درار في الدقيقة 34، وأوزان توفان في الدقيقة 59.

وأعاد هذا الفوز التوازن لريال مدريد، بعدما بدأ الميرنجي تحضيراته للموسم بشكل سيء، خلال مباريات الكأس الدولية للأبطال، إذ خسر من بايرن ميونخ 3-1، قبل أن يتعادل مع آرسنال 2-2 ويفوز بركلات الترجيح، ثم اختتم البطولة الودية بهزيمة كارثية أمام أتلتيكو مدريد 7-3.

وكان ريال مدريد قد استهل مبارياته في كأس أودي بالخسارة أمام توتنهام بهدف دون رد سجله هاري كين.