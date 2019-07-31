السيسي: مدرب المنتخب القادم مصري

"لن نتعاقد مع مدرب أجنبي"، هكذا جاء تعليق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اختيار المدرب القادم لمنتخب مصر.

قال السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية "خلال حديثي مع أشرف صبحي وزير الرياضة، أكد لي أن المدرب القادم لمنتخب مصر، مصري"، وأكمل ضاحكا "لن نعتمد على مدربين أجانب".

وأضاف السيسي "لماذا لا توجد لدينا ثقة في المدرب المصري؟ يجب أن نعطي الفرصة. يجب التعامل بجدية وتجرد وعدم مجاملة وانتقاء في أي أمر، حتى نضمن تحقيق النجاح".

وأكمل السيسي "ليس من المنطقي ألا نستطيع إخراج 1000 لاعب كرة قدم جيد من شعب قوامه 100 مليون نسمة".

وعن ملف عودة الجماهير للمدرجات، أضاف السيسي "هذا أمر خاص بوزارتي الشباب والرياضة مع وزارة الداخلية، هم المسؤولون عن تحديد الموعد".

وأتم "بات الآن لدينا منظومة أمنية وتنظيمية جيدة لدخول الجماهير، ورأينا ذلك في كأس أمم أفريقيا 2019".

السيسي تعليقا على اختيار مدرب المنتخب المصري: مش هنجيب مدرب أجنبي تاني#ابدع_انطلق#ON_E pic.twitter.com/Do6DyZCaYF — ON E (@ONENT) July 31, 2019

وكان المدرب المكسيكي خافيير أجيري قد رحل عن تدريب منتخب مصر، عقب توديع كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا.

وعقب رحيل أجيري، تم ترشيح العديد من الأسماء لتولي تدريب المنتخب المصري، وكان على رأس المدربين الوطنيين المرشحين، الثنائي حسن شحاتة وحسام البدري.