بجوار كونور مغريغور.. رونالدو يشتري منزلا فخما

اشترى نجم الكرة البرتغالية ولاعب يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بيتا فخما في مدينة ماربيا المطلة على البحر المتوسط في الجنوب الإسباني.

ويبلغ ثمن المنزل 1.6 مليون دولار، وهو على مقربة من بيت بطل فنون القتال المختلطة، كونور مغريغور.

وأفاد مصدر، أن المنزل الجديد مؤلف من أربع غرف ويتميز بإطلالة ساحرة على البحر، كم يضم مسبحا وقاعتين للسينما والرياضة، فضلا عن مكان لتخزين النبيذ.

Welcome to Cristiano Ronaldo's new 1.5 million home https://t.co/TfWeAVgROp pic.twitter.com/wYdDm4KDV9 — News1 English (@News1English) July 29, 2019

ولا يملك رونالدو هذا البيت فقط في مدينة ماربيا، إذ سبق له أن اشترى بيتا في المنطقة السياحية الشهيرة "كوستا ديل سول"، مقابل 5.8 مليون دولار.

وتم تشييد المنزل بتصميم عصري، وطلاء بالأبيض، فضلا عن سقف عال، وهو مجهز بأنظمة إلكترونية متقدمة.