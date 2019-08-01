"غرفة الذعر" سلاح نجوم الكرة الجديد لحمايتهم من السطو

يتجه نجوم كرة القدم في أوروبا لتركيب ما يسمى بـ"غرفة الذعر" داخل منازلهم وذلك لحماية أسرهم وممتلكاتهم الباهظة الثمن من عمليات السطو.

وبات العديد من اللصوص يستهدفون نجوم كرة القدم في الفترة الأخيرة وآخرهم لاعبا فريق أرسنال، الألماني مسعود أوزيل وزميله اللاعب البوسني سياد كولاسيناك الذين تعرضا لمحاولة سطو في العاصمة لندن.

وقال بول ويلدون العضو المنتدب للشركة الأوربية التي تصمم ما يسمى بـ"غرف الذعر" لصحيفة "ذي صن"، إنهم يقومون بصناعة غرفة مضادة للرصاص يتم وضعها داخل إحدى غرف المنزل وهي بطول مترين ويمكن زيادة حجمها.

وأشار إلى أن الغرفة يتراوح سعرها ما بين 40 ألف جنيه إسترليني إلى مليون.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب كرة القدم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام قام بنشر شبكة من كاميرات المراقبة تقدر بـ60 كاميرا من أجل توفير الحماية للقصر الذي يمتلكه.

وأضافت الصحيفة أن لاعبين مثل ماركوس راشفورد ومارك نوبل وفيل جونز قاموا بشراء كلاب بوليسية مدربة لحمايتهم وأن هذه الكلاب تم تدريبها بشكل جيد على مدار 12 شهرا وبمقدورها التعرف على عدد من التهديدات المختلفة والتعامل معها بما في ذلك السطو المسلح.