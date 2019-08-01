بالفيديو والصور.. مانشستر سيتي يظهر بقميص "استثنائي" أمام ليفربول

وكشف النادي عن قميص "كلاسيكي" يجسد عراقة وأصالة وتاريخ النادي، يمتاز باللون الأزرق السماوي، كما كتب رقم 125 تحت شعار النادي ليدل على إتمام العام 125 منذ تأسيسه عام 1894.

ولن يحمل القميص أي إعلانات للرعاة، حيث يظهر عليه شعار النادي فقط.

Inspired by our history, with specific design elements voted for by the City fans 💙



Can’t wait to see it in action on Sunday! 😍



🔵 #mancity pic.twitter.com/ddWZHtcdJG — Manchester City (@ManCity) July 31, 2019

وتعد شركة "الاتحاد" للطيران، الراعي الرئيسي لنادي مانشستر سيتي، الذي سيظهر بقميصه الاستثنائي أمام ليفربول يوم الأحد المقبل في كأس الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي.

ويتم إصدار نسخ محدودة من القمصان الكلاسيكية الأصلية بعدد 1894 فقطـ، ليعكس هذا الرقم سنة تأسيس النادي، فضلا عن إطلاق قمصان بنسخة مطابقة للأصلية مصممة للرجال والنساء والأطفال.

There’ll be a limited edition run of 1,894 individually numbered authentic shirts produced to reflect our founding year, as well as replica shirts available for men, women and kids!



Request your interest! ➡️ https://t.co/AqDUcUkpXy pic.twitter.com/wyNz68g2Z7 — Manchester City (@ManCity) July 31, 2019

يذكر أن مانشستر سيتي فاز بكافة البطولات في إنجلترا الموسم الماضي، حيث توج بالدرع الخيرية وكأس كاراباو وكأس الاتحاد والدوري الإنجليزي الممتاز.