توصية السيسي تدخل مفاجآت "شابة" لتدريب منتخب مصر

أدخلت توصية الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس 1 أغسطس/ آب، مفاجآت عديدة "شابة" في حسابات تدريب منتخب مصر الفترة المقبلة.

اهتمت وسائل الإعلام المصرية، برصد كافة المرشحين الوطنيين لقيادة منتخب الفراعنة الفترة المقبلة، خاصة وأنه مقبل على تصفيات كأس العالم وأمم أفريقيا، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وقالت صحيفة "المصري اليوم"، نقلا عن مصادر، إن اللجنة المكلفة باختيار المدير الفني لمنتخب مصر، وضعت في حسابها عدد من الوجوه الشابة.

وأشارت المصادر إلى أن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، دخل في قائمة حسابات اتحاد الكرة، بعد الأداء المتميز الذي قدمه مع الفريق البورسعيدي الموسم الجاري، واحتلاله وصافة الدوري في الموسم قبل الماضي مع مصر للمقاصة.

أما المفاجأة الشابة الثانية، فهي أحمد حسام "ميدو"، الذي يدرب مصر للمقاصة، وسبق ودرب الزمالك في ولايتين والوحدة السعودي وأندية وادي دجلة والإسماعيلي.

وينضم ميدو وجلال، إلى قائمة المرشحين المصريين، الذين سبق وتم وضعهم على طاولة الاتحاد، منهم، حسن شحاتة الذي تمكن من حصد لقب أمم أفريقيا 3 مرات على التوالي، وحسام البدري مدرب الأهلي الأسبق، وحسام حسن، ذو التاريخ الكبير لاعبا ومدربا.

ولكن مصدر آخر، في صحيفة "الوطن" قال إن حاليا 3 أسماء فقط هي المرشحة لتدريب منتخب مصر، وهم: "حسن شحاتة، وحسام البدري، وإيهاب جلال".

كما نقل موقع "مصراوي" عن مصادر في الاتحاد قولها إنه تم الاستقرار على تعيين محمد فضل، رئيس اللجنة المنظمة لكأس أمم أفريقيا 2019 في مصر، بمنصب مشرف على منتخب مصر.

السيسي تعليقا على اختيار مدرب المنتخب المصري: مش هنجيب مدرب أجنبي تاني#ابدع_انطلق#ON_E pic.twitter.com/Do6DyZCaYF — ON E (@ONENT) July 31, 2019

كما أشار المصدر إلى أنه تم الاستقرار على تعيين "محمد فضل، وزكريا ناصف، وثروت سويلم، وأحمد عبد الله، بجانب عنصر نسائي، ضمن اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، لحين إجراء انتخابات لانتخاب مجلس إدارة جديد".

وكان السيسي، قد أعلن مساء أمس الأربعاء، أنه لن يتم التعاقد مع مدرب أجنبي لتدريب منتخب مصر الفترة المقبلة.

قال السيسي ضمن فعاليات مؤتمر الشباب السابع في العاصمة الإدارية "خلال حديثي مع أشرف صبحي وزير الرياضة، أكد لي أن المدرب القادم لمنتخب مصر، مصري"، وأكمل ضاحكا "لن نعتمد على مدربين أجانب".

وأضاف السيسي "لماذا لا توجد لدينا ثقة في المدرب المصري؟ يجب أن نعطي الفرصة. يجب التعامل بجدية وتجرد وعدم مجاملة وانتقاء في أي أمر، حتى نضمن تحقيق النجاح".

وأكمل السيسي "ليس من المنطقي ألا نستطيع إخراج 1000 لاعب كرة قدم جيد من شعب قوامه 100 مليون نسمة".

وعن ملف عودة الجماهير للمدرجات، أضاف السيسي "هذا أمر خاص بوزارتي الشباب والرياضة مع وزارة الداخلية، هم المسؤولون عن تحديد الموعد".

وأتم "بات الآن لدينا منظومة أمنية وتنظيمية جيدة لدخول الجماهير، ورأينا ذلك في كأس أمم أفريقيا 2019".

وكان المدرب المكسيكي خافيير أجيري قد رحل عن تدريب منتخب مصر، عقب توديع كأس الأمم الأفريقية من دور الستة عشر على يد جنوب أفريقيا.

ويحتاج اتحاد الكرة اتخاذ قرارا سريعا فيمن سيتولى الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خاصة وأن أمامه مواجهات رسمية خلال 3 أشهر تقريبا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة السابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2021، المقامة في الكاميرون، بجانب منتخبات توغو وكينيا وجزر القمر.

وستكون المواجهة الأولى للفراعنة في تلك التصفيات يوم 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 أمام كينيا في مصر، ثم سيسافر لمواجهة منتخب جزر القمر يوم 19 نوفمبر 2019.

أما باقي مواجهات المجموعة فستكون في أغسطس/ آب 2020 وأكتوبر/ تشرين الأول 2020، ونوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وشهدت الفترة الماضية، حالة من الجدل عقب خروج مصري المخيب، خاصة بعدما اتهم هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، اللاعبين بالتخاذل والاستهتار في معسكر المنتخب، مشيرا إلى أن المدير الفني، خافيير أجيري، أو قائد المنتخب، أحمد المحمدي، لم يتمكنا من ضبط أجواء معسكر الفراعنة.

واتهم رمزي، المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بأنه كان ضعيف الشخصية، ولم يتمكن من السيطرة على معسكر المنتخب مع أحدث حالة من الفوضى.