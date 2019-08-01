يحدث لأول مرة في تاريخ السعودية... رالي "داكار" يعلن عدد المشاركين بالسباق

تشهد السعودية، لأول مرة في تاريخها، منافسات رالي "داكار" الشهير، الذي ينتقل من قارة أمريكا الجنوبية إلى المملكة لمدة خمسة أعوام بداية من عام 2020.

أعلن، اليوم الخميس، الحساب الرسمي لرالي "داكار" عبر موقع "تويتر"، تسجيل أكثر من 200 دراج في فئتي الدراجات النارية ذات العجلتين ورباعية العجلات "كوادز"، أسماءهم للمنافسة في الرالي.

🇬🇧 More than 200 quadbike and motorbike riders have signed up for Dakar 2020! All of the official teams are present and raring to go! A diverse band of South Americans will be bringing their passion! The third chapter has only just begun… Dream. Dare. Live it. #Dakar2020 pic.twitter.com/LAUrweDC66 — DAKAR RALLY (@dakar) August 1, 2019

​وأضاف الحساب أن "جميع الفرق المصنعية ستكون حاضرة في هذا الرالي، ولا تكاد تطيق صبرا لخوض التحدي".

وذكرت صحيفة "سبق" السعودية، أن عدد المشاركين في "داكار 2020" يعتبر أكبر من الرقم المسجل في "داكار 2019" الذي أقيم في دولة البيرو، وكذلك الأعوام السابقة.

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق الرالي، الذي عقد بمنتجع القدية القريبة من العاصمة الرياض، إن السباق سينطلق مطلع العام القام وبالتحديد 5 يناير/ كانون الثاني 2020 من مدينة جدة على أن يكون خط النهاية في مدينة القدية يوم 17 يناير/ كانون الثاني، بحسب ما نشرته صحيفة "سبق" السعودية.

وسيكون مسار رالي داكار بطول 9 آلاف كيلومتر، حيث سيعبر بعض أجمل المدن والمواقع في المملكة العربية السعودية، ويقام للمرة الأولى في قارة آسيا على أراضي المملكة العربية السعودية، بعد 40 عاما قضاها الرالي العالمي في أفريقيا وأمريكا الجنوبية وستكون المملكة الدولة الـ30 في مسيرة رالي داكار منذ انطلاقته عام 1978.