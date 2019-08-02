المقاتل ماكغريغور يصلي من أجل فوز الأمريكي بوريه على الروسي نورمحمدوف

نقلت مصادر إعلامية، أن مقاتل الفنون القتالية المختلطة (MMA)، الإيرلندي كونور ماكغريغور، يصلي من أجل فوز الأمريكي داستن بوريه في نزال ضد المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف.

نقل الخبر المقاتل الأمريكي السابق مايكل بيسبينغ عبر قتانه على "يوتوب"، وحسب بيسبينغ، سيمنح فوز بوريه لماكغريغور الطريق السهل للقتال من أجل الحصول على حزام البطولة.

وذكر الأمريكي، أن الإيرلندي ماكغريغور قد أحرز سابقا الفوز على بوريه وقد فعل ذلك دون أية صعوبات.

وبطل UFC الحالي هو حبيب نورمحمدوف وفي 7 سبتمبر/ أيلول سيدافع عن اللقب بمواجهة مع بوريه، وسيتم النزال في أبو ظبي، وسيكون هذا القتال هو الأول بالنسبة للروسي منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 بعد أن هزم ماكغريغور، والأخير لم يخرج إلى حلبة القتال بعد ذلك.