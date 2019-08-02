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14:52 02 أغسطس/ أب 2019
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    محمد صلاح

    تقرير دولي يحذر: صحة محمد صلاح وساديو ماني في خطر

    © REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
    رياضة
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    حذر الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين من أن صحة اللاعبين الكبار، ومن بينهم الدولي المصري، محمد صلاح، في خطر.

    وذكر تقرير للاتحاد الدولي أن صحة لاعبي كرة القدم معرضة للخطر، وذلك بعدما جمعت بيانات عن 16 لاعبا من النخبة في الدوري الإنجليزي، ووجدت أن بعضهم لعب ما يقرب من 80 مباراة في الموسم، وسافر أكثر من 110 آلاف كم.

    محمد صلاح يطبع قبلة على كأس دوري أبطال أوروبا بعد فوز فريقه ليفربول باللقب، 1 يونيو/حزيران 2019
    © REUTERS / KAI PFAFFENBACH
    ليفربول يحدد موعد عودة محمد صلاح لتدريبات الفريق
    وأوضح التقرير، الذي نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن "محمد صلاح بمشاركته في 66 مباراة هذا الموسم والمشوار الطويل في دوري أبطال أوروبا، عاش موسما مزدحما، وخاض 68% من مبارياته بفترات راحة تقل عن 5 أيام، وهو صاحب ثاني أعلى معدل خلال العينة التي قمنا بدراستها".

    وتابع التقرير "صلاح لم يحصل على الوقت المناسب من أجل التعافي كما هو الحال بالنسبة لأغلب الحالات، رغم أنه لعب 10 مباريات فقط مع منتخب بلاده، بما في ذلك كأس العالم وهو ما سمح له بالحصول على الراحة خلال بعض أوقات التوقف الدولي".

    وأضاف "محمد صلاح سافر 50 ألف كم مع المنتخب الوطني المصري".

    كما أشار التقرير إلى اللاعب السنغالي، ساديو ماني، لاعب ليفربول، الذي لعب 70 مباراة وسافر قرابة  100 ألف كم من أجل تمثيل بلاده.

    وذكر ثيو فان ثيجيلين، السكرتير العام للاتحاد اللاعبين المحترفين، "من أجل تنفيذ هذا الجدول الخاص بالمباريات، اللاعبين باتوا مطالبين ببذل أقصى ما في جهدهم، بدون الحصول على الراحة الكافية من أجل التعافي".

    وأضاف "هذا يعني أنهم لا يمكنهم الأداء بأفضل شكل ممكن، والأسوأ أن البعض منهم يعاني لفترات طويلة على المستوى البدني والذهني بسبب ضغط المباريات".

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