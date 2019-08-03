من أجل الصداقة.. رونالدو يضحي بالأموال لأجل بيبي (فيديو)

قام نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، بمبادرة جميلة اتجاه زميله في المنتخب، البرتغالي بيبي، حيث قام ببيعه أحد منازله الفخمة منقصا من سعره الرئيسي مبلغ 1,2 مليون جنيه أسترليني.

النجم البرتغالي كان قد اشترى المنزل منذ 7 سنوات بمبلغ وصل لـ3,5 مليون جنيه إسترليني، ليقوم بعدها ببيعه لصديقه بيبي منقوصا من سعر المنزل الاول بمبلغ 1,2 مليون جنيه إسترليني.

المنزل الفخم يقع ضمن غابة كبيرة في منطقة جيريس البرتغالية، والمنزل مجهز بمنصة هبوط لطائرات الهيلوكوبتر، وتصل مساحة المنزل لحوالي 800 متر بالإضافة لإطلالته على نهر كافادو.

يذكر بأن اللاعبان يرتبطان بعلاقة صداقة قوية منذ لعبهما للمنتخب الاول، ويعتبر رونالدو واحدا من أكثر اللاعبين الذين يقومون بأعمال خيرية.

ويشارك البرتغالي بيبي في دوري بلاده ضمن صفوف نادي بورتو.