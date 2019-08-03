أرسنال يرغب بإعادة لاعب برشلونة إلى الدوري الإنجليزي

حدد نادي برشلونة الإسباني سعر لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو، بعد رغبة أرسنال الإنجليزي في التعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفقا للتقارير الواردة من إسبانيا، فإن برشلونة حدد سعرا يقدر بـ 110 ملايين جنيه إسترليني لبيع كوتينيو نهائيا، أو 27 مليون إسترليني على سبيل الإعارة.

وتابعت الصحيفة الإنجليزية أن البرازيلي أصبح هدفا مفاجئا لـ"لجانرز"، بعد رحيله بعام واحد فقط عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، من ليفربول إلى برشلونة في صفقة قدرت بـ 142 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت أن برشلونة يواجه آرسنال في كأس "خوان جامبر"، في معقل الفريق الكتالوني، غدا الأحد، ويتطلع مسؤولو كلا الناديين لحسم صفقة انتقال البرازيلي إلى ملعب "الإمارات".

وبحسب صحيفة "ميرور" أن الفريق اللندني آرسنال، ليس في وضع جيد يسمح لهم بالتعاقد مع كوتينيو بشكل نهائي، لأنهم أفرغوا حسابهم البنكي بعد التعاقد مع اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي بقيمة 72 مليون جنيه إسترليني.