الاتحاد السوري لكرة القدم يقدم استقالة جماعية على خلفية النتائج السيئة

قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العربي السوري لكرة القدم استقالتهم للأمين العام للاتحاد بتاريخ يوم الأحد الموافق 4 أغسطس /آب 2019 على خلفية الإخفاقات المتكررة للمنتخب الوطني الأول والنتائج غير المرضية التي تحققت ولاسيما في بطولة غرب آسيا المقامة حاليا في العراق وتحديدا بعد الخسارة أمام منتخب لبنان.

نشر موقع الاتحاد السوري لكرة القدم على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تقديم رئيس الاتاحاد وأعضاء مجلس الاتحاد استقالتهم بعد الاخفاقات المتكررة للمنتخب الأول والنتائج غير المرضية التي تحققت ولاسيما ببطولة غرب آسيا والهزيمة أممام المنتخب اللبناني.

وفي هذا السياق يعقد رئيس اللجنة الأولمبية السورية اللواء موفق جمعة مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد 4 أغسطس/آب 2019 في قاعة الاجتماعات بمقر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم.

يذكر أن المنتخب السوري الأول يشارك ببطولة غرب آسيا والمقامة حاليا في العراق، وتعرض في أولى مبارياته بالبطولة لهزيمة أمام المنتخب اللبناني بهدفين لهدف.

وسلتقي المنتخب السوري منتخب اليمن يوم غد الاثنين 5 أغسطس/آب على أن يلتقي بعدها منتخب العراق المستضيف يوم 6 أغسطس/آب.