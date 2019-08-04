بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول في درع الاتحاد الإنجليزي (5-4)

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل بعد أن أحرز جويل ماتيب هدفا لفريقه ليفربول.
وأحرز هدف مانشستر سيتي اللاعب رحيم ستيرلينج في الشوط الأول.
نهاية المباراة: ليفربول 1 (4) مانشستر سيتي 1 (5)— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 4, 2019
ركلات الترجيح تبتسم للسيتي @Cityarabia وتتوجه بلقب #درع_الاتحاد_الإنكليزي للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه!
#LIVMCI #CommunityShield pic.twitter.com/cM5vDHlyJG
ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، لكن برافو تصدى لركلة فينالدوم، وهو ما أدى إلى تقدم مانشتسر سيتي نهاية ركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل 4.
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