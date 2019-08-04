بالفيديو.. أهداف مباراة مانشستر سيتي وليفربول في درع الاتحاد الإنجليزي (5-4)

فاز فريق مانشستر سيتي بدرع الاتحاد الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه، بعد تغلبه على فريق ليفربول في ركلات الترجيح.

وانتهت المباراة بين الفريقين بالتعادل بعد أن أحرز جويل ماتيب هدفا لفريقه ليفربول.

وأحرز هدف مانشستر سيتي اللاعب رحيم ستيرلينج في الشوط الأول.

نهاية المباراة: ليفربول 1 (4) مانشستر سيتي 1 (5)



ركلات الترجيح تبتسم للسيتي @Cityarabia وتتوجه بلقب #درع_الاتحاد_الإنكليزي للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه!



#LIVMCI #CommunityShield pic.twitter.com/cM5vDHlyJG — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 4, 2019

ووصلت المباراة إلى ركلات الترجيح، لكن برافو تصدى لركلة فينالدوم، وهو ما أدى إلى تقدم مانشتسر سيتي نهاية ركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل 4.