حاول الخداع فاكتشف أنه حامل.. لاعب سلة أمريكي يقع في شر أعماله

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة عن إيقاف لاعب أمريكي عن اللعب لمدة عام بعد سقوطه في كشف المنشطات.

وخضع اللاعب دي جي كوبر لاختبار المنشطات العام الماضي من أجل الانضمام لمنتخب البوسنة، لكنه تحايل على اللجنة ولم يقدم عينة من بوله خوفا من السقوط في الكشف بسبب المخدرات، كما نقل موقع "يوروهوبز".

وذكر موقع "يورو هوبس" أن كوبر استعان بصديقته حيث قدم عينة من بولها للجنة، حيث تفاجئ بالنتيجة التي كشفت عن وجود هرمون في العينة ينتجه جسم المرأة الحامل.

وخضع اللاعب لتحقيقات قبل أن يكشف تفاصيل عملية التحايل التي استعان فيها بصديقته ويبدو أنهما لم يكونا على علم بالحمل.

ووجه الاتحاد الدولي لكرة السلة للاعب كوبر بالاحتيال، علما أن عقوبة الإيقاف ستنتهي في 20 يونيو/ حزيران من العام القادم.