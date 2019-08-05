برشلونة يصدم جماهيره... إصابة ميسي وغيابه عن مواجهتي البارسا المقبلتين

وأشار البارسا في بيان عبر موقعه الرسمي، إلى أن ميسي أصيب في أول يوم يعود فيه للتدريبات بشد في عضلة الساق اليمني.

وتعد تلك هي التدريبات الأولى التي يشارك فيها ميسي، 32 عاما، منذ عودته من منتخب الأرجنتين إثر مشاركته في كوبا أمريكا 2019، ولكن إصابته بشد في عضلة الساق اليمنى من الدرجة الأولى أجبرته على الانسحاب من التدريبات.

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وقال النادي الكتالوني إنه لا يمكن تحديد المدة، التي سيتمكن من خلالها ميسي من العودة إلى الملاعب مرة أخرى، وإن كان سيغيب عن افتتاحية الدوري الإسباني أم لا.

وأشار برشلونة إلى أن تلك الإصابة ستمنع ميسي من السفر مع زملائه إلى الولايات المتحدة، لاستكمال فترة الإعداد قبل بداية الموسم، والتي سيخوض فيها البارسا مباراتين أمام نابولي الإيطالي، قبل أن يكون للمشاركة في انطلاقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

Leo Messi doesn't look shy at all anymore😏pic.twitter.com/oAtjvX3hMq — Diehard Cule (@TheBarcaAddict) August 4, 2019

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وظهر النجم الأرجنتيني، أمس الأحد، قبل مباراة برشلونة وأرسنال على كأس خوان غامبر، وألقى كلمة لجماهير البارسا في ملعب "كامب نو"، وقدم لهم وعدا بأن يفوز هذا العام بلقب دوري أبطال أوروبا.

من المقرر أن ينطلق الليغا الإسباني في 16 أغسطس /آب الجاري، بمواجهة بين برشلونة أمام أتليتك بلباو.