مانشستر يونايتد يعلن رسميا ضم أغلى مدافع في العالم

وقال النادي في بيان على موقعه الإلكتروني، اليوم الاثنين: "يعرب مانشستر يونايتد عن سعادته لتأكيد الحصول على توقيع هاري ماغوير من ليستر سيتي"، موضحا أنه وقع "عقدا لمدة 6 أعوام مع خيار تمديده لسنة إضافية".
Maguire acquired ✔️— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019
Ole 🤝 @HarryMaguire93 #MUFC pic.twitter.com/rky0QYafjy
أما ماغواير (26 عاما)، فقد قال "عندما يطرق مانشستر يونايتد بابك، فهذه فرصة مدهشة".
🔊 New player, same #MUFC DNA 🧬— Manchester United (@ManUtd) August 5, 2019
Our first interview with @HarryMaguire93 is not to be missed 👇
وبهذا الانتقال، أصبح المدافع الدولي الإنجليزي أغلى مدافع في العالم، متفوقا على الهولندي فيرجل فان دايك، والذي انتقل إلى صفوف ليفربول، عام 2018، مقابل 85 مليون يورو، قادما من ساوثهمبتون الإنجليزي.
ويأتي انتقال ماغواير في محاولة النادي للعودة للأربعة الكبار بالبريميرليغ، بعد موسم متواضع محليا، عانى منه دفاع "الشياطين الحمر" كثيرا.
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