بالفيديو... ضربة مقصية خارقة من لاعب صربي

أجريت مباراة بين ناديين روسيين "أورينبورغ" و"أخمات" في غروزني عاصمة الشيشان يوم 5 أغسطس/آب.

سجل مهاجم أورينبورغ جورج ديسبوتوفيتش البالغ من العمر 27 عاما، هدفًا جميلًا للغاية في نهاية المباراة.

بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى التي أداها سيرغي تيريخوف، ألقى الصرب ضربة رائعة مقصية. وعلى الأرجح أن هذه الضربة ستحصل على لقب الأفضل في بطولة روسيا بأكملها.

La voilà cette merveille!! Venu de nulle part!! Signé Despotovic! Top 3 sans aucun doute des buts de la saison 2019/20!!

Made in #Orenburg #RPL

A présenter @beinsports_FR @RMCsport !!

🎥 @dorskiy pic.twitter.com/4m8BsMTdWk — Foot Russe (@FootRusse) August 5, 2019

ولم تساعد هذه الضربة نادي أورينبورغ بالفوز فقد كانت النتيجة لصالح نادي "أخمات" بنتيجة 2:1.