Widgets Magazine
تسجيل
15:32 06 أغسطس/ أب 2019
مباشر
    بحث
    لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار يغادر مركزا للشرطة في ساو باولو بالبرازيل، 13 يونيو/حزيران 2019

    ريال مدريد يصدم برشلونة ويدخل على خط نيمار

    © REUTERS / Luisa Gonzalez
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 10

    أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد قرر أن يوجه صفعة جديدة إلى برشلونة الإسباني، بدخول على الخط البرازيلي نيمار دي جونيور، الذي تسعى البارسا لضمه من باريس سان جيرمان.

    ونشرت شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية تقريرا، تشير فيه إلى أن باريس سان جيرمان دخل في مفاوضات متقدمة مع ريال مدريد، من أجل انتقال نيمار إلى قلعة النادي الملكي.

    نيمار
    © REUTERS / BENOIT TESSIER
    موسم على وشك الانهيار.. نيمار قد يصبح عاطلا
    وسيسعى باريس سان جيرمان إلى جعل صفقة انتقال نيمار إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود شرط إلزامي بإتمام عملية البيع في عام 2020.

    وكانت تلك هي الصيغة، التي تمكن من خلالها باريس سان جيرمان في ضم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، ولجأ إلى تلك الطريقة للهروب من قواعد اللعب المالي النظيف التي وقعت عقوبات على النادي الفرنسي بسببها.

    وأفاد تقرير آخر لصحيفة "سبورت" الإسبانية بأن باريس سان جيرمان، قرر عدم منح فرصة لنيمار الموسم المقبل.

    ونقلت عن مصادرها أن النادي الباريسي، اتخذ قرارا بأنه لن يعيده إلى برشلونة بأي حال من الأحوال.

    وأشارت المصادر إلى أن باريس سان جيرمان طرح فكرة إعارة نيمار إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

    ويبدو أن إدارة النادي الفرنسي غاضبة من تصريحات نيمار، التي أعرب فيها عن عدم رغبته في إتمام الموسم الجديد في حديقة الأمراء، وإبداء رغبة في الانتقال إلى برشلونة، قرروا معاقبته هو وناديه السابق بعدم بيعه إلى النادي الكتالوني على الإطلاق.

    وتلك التقارير تفسر ربما تصريحات جوردي كاردونر، نائب رئيس نادي برشلونة، في مقابلة مع شبكة "تي في 3" الإسبانية، التي قال فيها إن "التعاقد مجددا مع النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي مستبعد في الوقت الحالي".

    وقال كاردونر: "اليوم، ليس ثمة قضية اسمها نيمار، الأمور معقدة. نحن طرف غير فاعل. ندرك بأنه ليس سعيدا في باريس، وهذه مشكلة يجب أن تحل في باريس".

    وأضاف: "لم نتحدث إليهم (مسؤولو باريس سان جرمان). ثمة احترام كبير بين الناديين، وإذا طرأ أي جديد في قضية نيمار، سنتحدث في الأمر. اليوم وفي هذا اللحظة بالذات، فان الأمر مستبعد".

    ولعب النجم البرازيلي في صفوف برشلونة من 2013 إلى 2017 قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

    كما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية المقربة من نادي برشلونة عن مصادر مقربة من نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أنه يشعر بالغضب العارم، من جمود موقفه حاليا، والغموض الذي يحيط بمستقبل قبل فترة وجيزة من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الموقف الحالي بالنسبة للنجم البرازيلي، أن نيمار يغيب عن معسكر باريس سان جيرمان، وكافة مبارياته الإعدادية للموسم المقبل، على أمل الانتقال إلى برشلونة.

    وأشارت الصحيفة الإسبانية أن نيمار أبلغ مقربين منه أن موقف برشلونة "محبطا" بصورة كبيرة بالنسبة له، فهو وافق على تقاضي مقابل مادي أقل، من أجل العودة إلى صفوف النادي الكتالوني بجوار الأرجنتيني ليونيل ميسي.

    وكانت تقارير صحفية قد كشفت تفاصيل مثيرة عن المشاجرة التي تورط فيها البرازيلي، نيمار دا سيلفا، داخل غرف خلع ملابس نادي باريس سان جيرمان.

    ونشرت صحيفة "سبورت" الرياضية الإسبانية، تفاصيل حصرية، حول تلك المشاجرة، التي أوصلت نيمار إلى نقطة "اللاعودة" في النادي الباريسي.

    وأشارت الصحيفة المقربة من برشلونة الإسباني، إلى أن نيمار تورط في مشاجرة مع مواطنه والمدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو.

    وأشارت إلى أن تلك المشاجرة، جاءت بسبب تصريحات نيمار المتكررة عن حنينه بالعودة إلى البارسا.

    لاعب باريس سان جيرمان نيمار
    © REUTERS / Charles Platiau
    برشلونة يخرج عن صمته ويعلن رسميا موقفه من عودة نيمار
    قال ليوناردو صراحة لنيمار خلال تلك المشاجرة أمام زملائه في باريس سان جيرمان: "لن يحترمك أحد داخل النادي بعد الآن، ولن تكون لك أي معاملة خاصة بالنجوم، وسيتم تطبيق القواعد على الجميع على حد سواء، وستطبق عليك أقصى غرامة ممكنة لتأخرك عن التدريبات".

    ونقلت "سبورت" عن مصادرها قولهم إن العلاقة بين نيمار وليوناردو، تدهورت للغاية خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يتخذ قرارا بالرحيل.

    وتابعت المصادر: "لا توجد مصالحة ممكنة بين نيمار وليوناردو، فالعلاقة وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما جعل مدير نادي باريس سان جيرمان يفتح له باب الخروج والعودة إلى برشلونة".

    وكان المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، قد قال إن نيمار يمكنه الرحيل من الفريق الفرنسي باريس سان جرمان في حالة واحدة وهي تقدم إحدى الفرق بعرض لشرائه. لكن لا يوجد عروض من أجله ومجرد محادثات "سطحية" مع ناديه السابق برشلونة.

    وكشف ليوناردو أن كل الأخبار والتسريبات المتعلقة بانتقال نيمار إلى فريقه السابق برشلونة مجرد إشاعات سطحية وغير صحيحة.

    وقال ليوناردو خلال مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "نيمار يستطيع ترك باريس سان جيرمان إذا كان هناك عرض مناسب للجميع. لكن حتى الآن لا نعرف إن كان هناك ناد يرغب في شرائه وما هو المقابل المادي. كل هذا لا يتم في يوم واحد، هذا أكيد".

    ويتقاضى نيمار أجرا سنويا في باريس سان جيرمان يصل إلى 35 مليون يورو، بينما كان يحصل في برشلونة قبل رحيله على 26 مليون يورو.

    انظر أيضا:

    موسم على وشك الانهيار.. نيمار قد يصبح عاطلا
    الشرطة البرازيلية تغلق ملف قضية الاغتصاب وتبرئ نيمار بسبب نقص الأدلة
    خطوة جديدة من باريس سان جيرمان لرحيل نيمار
    ناد مصري يعلن تعاقده مع "ميسي العرب" وخليل نيمار
    برشلونة يخرج عن صمته ويعلن رسميا موقفه من عودة نيمار
    الكلمات الدلالية:
    برشلونة, أخبار باريس سان جيرمان, باريس سان جيرمان, نادي ريال مدريد, ريال مدريد, أخبار نيمار, رحيل نيمار, نيمار, أخبار رياضة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض الأزياء للقطط Annual Cat Fashion Show في نيويورك، 1 أغسطس/ آب 2019
    عرض أزياء للقطط... قطط بأزياء فرعونية وليس هذا فقط
    غارديان تعتذر لـ سبوتنيك
    "غارديان" تعتذر لـ "سبوتنيك"
    المواصفات لهاتف غلاكسي نوت 10
    مواصفات الهاتف الذكي "غلاكسي نوت 10"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك