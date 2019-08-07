حذاء طائر...ردة فعل تشافي في أول مباراة له كمدرب (صور)

قاد الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق ونادي السد القطري، فريقه القطري في أول مباراة له كمدير فني يوم أمس الثلاثاء في إطار مباريات دوري الذهاب من دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ضد فريق الديل.

المباراة جمعت فريقي السد القطري بقيادة الإسباني والدحيل على أرض الأخير، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

بادر السد بالتسجيل في الدقيقة 30 من عمر المباراة عن طريق لاعبه أكرم عفيفي ليعادل أصحاب الأرض في الدقيقة 44 عن طريق يوسف المساكني.

المباراة شهدت دخول الإسباني بنوبة غضب، بعد أن رفض الحكم منح فريقه ركلة جزاء ليبدأ تشافي بالصراخ قبل أن يركل إحدى زجاجات المياه الموجودة على خط الملعب، ليطير حذاؤه في مشهد طريف.

الحكم رفض احتساب ركلة جزاء للسد في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.. فكان هذا رد فعل تشافي 🤨#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/VC44XYuQXa — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 6, 2019

ولم يحصل الإسباني على عقوبة نتيجة لردة فعله الشديدة.

يذكر أن تشافي تولى منصب المدير الفني للسد خلفا للمدرب البرتغالي السابق جيسوالدو فيريرا، الذي رحل عن الفريق القطري بعد 4 أعوام، بنهاية الموسم الماضي.