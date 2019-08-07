ساني أغلى لاعب في تاريخ الدوري الألماني

كشفت تقارير إعلامية عن اتفاق تم بين كل من بايرن ميونيخ الألماني ومانشستر سيتي الإنجليزي حول انتقال الألماني ليروي ساني إلى صفوف النادي الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير تحدثت عن تقديم النادي الألماني عرضا وصل لـ110 مليون يورو لضم الألماني وجلبه للدوري المحلي.

ويعتبر هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ سوق الانتقالات الألمانية، متخطيا الرقم الذي دفعه النادي البافاري في صفقة انتقال الأوروغواياني لوكاس هيرنانديز قادما من أتلتيكو مدريد والذي بلغ 80 مليون يورو.

كما سيحصل ساني على راتب سنوي هو الأعلى في تاريخ النادي وسيصل لـ18 مليون يورو متخطيا راتب البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وسيحمل ساني القميص رقم 10 وهو الذي ارتداه الهولندي أرين روبين لمدة 10 سنوات قضاها في صفوف النادي البافاري.

وكان ساني يلعب في صفوف شالكه حتى صيف 2016، عندما اشتراه مانشستر سيتي مقابل نحو 50 مليون يورو، وتبلغ قيمته السوقية حاليا ضعف هذا الرقم.

تشير تقارير إلى أن الجناح الألماني، الذي سينتهي عقده مع سيتي في 2021، رفض عدة عروض لتجديد عقده مع ناديه المتوج بلقب البريمييرليغ للموسم الثاني تواليا.