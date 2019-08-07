سيرينا ويليامز تحصل على لقب الرياضية الأكثر ثراء في العالم

حصلت نجمة التنس الأمريكية، سيرينا وليامز، على لقب أكثر رياضية ثراء في العالم وذلك لعام 2019.

وأعلنت مجلة "فوربس" الأمريكية أن نجمة التنس تم تصنيفها على رأس قائمة الرياضيات الأعلى دخلا في العالم لعام 2019.

وذكرت المجلة أنه بموجب تصنيف سنوي، فإن ويليامز الفائزة بـ23 لقبا كبيرا حصدت 29.2 مليون دولار على مدى 12 شهرا حتى الأول من يونيو/حزيران، بينها 4.2 مليون دولار جوائز مالية.

وجاءت اليابانية ناومي أوساكا، في المركز الثاني، والتي سطع نجمها عام 2018 عندما تغلبت على سيرينا ويليامز في نهائي فلاشينغ ميدوز.

وحصدت أوساكا 24.3 مليون دولار، وجاءت الألمانية أنجيليك كيربر في المركز الثالث، وذلك 11.8 مليون دولار، فيما حلت الرومانية سيمونا هاليب في المركز الرابع، والتي توجت ببطولة ويمبلدون الشهر الماضي.

وقالت المجلة الأمريكية إنها استندت في تصنيفها إلى المكافآت المالية التي تقدمها الشركات الراعية، وعقود التسويق بين الأول من يونيو 2018 حتى الأول من الشهر ذاته عام 2019.

وعلى جانب آخر، صنفت لاعبة كرة القدم الأمريكية أليكس موغان، على قائمة الرياضية الأعلى دخلا من خارج لعبة التنس، والتي حصدت 5.8 مليون دولار وحلت في المرتبة الثانية عشرة من قائمة "فوربس".