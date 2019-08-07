مباريات بطولة غرب آسيا اليوم... البحرين تلتقي السعودیة والكویت تواجه الأردن

يواجه منتخب البحرين نظيره السعودي، اليوم الأربعاء، في إطار منافسات المجموعة الثانية من بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والمقامة في العراق.

ویلتقي، اليوم أيضا، المنتخب الكویتي مع نظيره الأردني، في منافسات المجموعة التي تنطلق على ملعب (فرانسو حریري) بأربیل، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

يذكر أن الجولة الأولى للمجموعة الثانية، شھدت فوز المنتخب الكویتي على السعودي بنتیجة 2-1، وفوز المنتخب البحریني على

نظیره الأردني بنتیجة (1-0).

يشارك في بطولة غرب آسيا 9 فرق وتم توزيعها على مجموعتین، على أن تلعب الأولى في كربلاء والثانیة في أربیل، ویتأھل من كل مجموعة الفریق المتصدر للعب المباراة النھائیة المقرر إقامتھا في كربلاء یوم 14 أغسطس/ آب.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق ولبنان وسوریا والیمن وفلسطین فیما تضم الثانیة الكویت والسعودیة والبحرین والأردن.