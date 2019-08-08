مدرب برشلونة يعلق على انتقال نيمار إلى ريال مدريد

علق فالفيردي على الانتقال المحتمل للبرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، وهو الذي ارتبط اسمه كثيرا ببرشلونة، ليجيب فالفيردي قائلا: "الآن الحديث عن مدريد، سنرى ما سيحدث غدا، قبل سنتين كنت هنا وجاوبت عن نفس الأسئلة".

وتابع قائلا: "يبدو أن نيمار يطاردني، لا يوجد شيء لنقوله عن لاعبي الفرق الأخرى، أنتم تكررون نفس الأسئلة".

كما وتحدث فالفيردي عن برازيلي آخر في صفوف برشلونة وهو كوتينيو، قائلا "كوتينيو لاعب معنا، لا أعرف ما سيحدث، لم يلعب ولكن ذلك ضمن الخطة، سنحاول السبت إعطائه بعض الدقائق".

يذكر بأن عددا من التقارير الإعلامية ربطت انتقال البرازيلي نيمار الى صفوف ريال مدريد في إطار صفقة تبادل، في الوقت الذي يرغب به البرازيلي بالعودة إلى ناديه السابق برشلونة.