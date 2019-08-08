لماذا اشترى آل الشيخ نادي"ألميريا" الإسباني وهل سينجح؟

استحوذ تركي آل الشيخ، مالك نادي "بيراميدز" المصري السابق، ورئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الحالي، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم السابق، على أسهم نادي "ألميريا" الإسباني لينشر النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة مع ألفونسو جارسيا الرئيس السابق للنادي.

فوفقا للأنباء الصحفية التي تحدثت عن أن صفقة الشراء تتراوح ما بين 25 و27 مليون يورو، بما فيها الدين الواجب على النادي، وتنتظر عائلة جارسيا، والتي تستحوذ على نسبة أسهم تصل إلى 96%، الإقرار البنكي لحسم الأمر، وأشارت أيضا إلى أن قيمة الصفقة قد تدفع على عدة مدد زمنية وأقساط، بحسب ما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية.

تجربة آل الشيخ الإسبانية سبقها تجربة مصرية وتحديدا في نادي "بيراميدز" وحول هذه التجربة ، تحدث الصحفي الرياضي في هئية الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، مهند علي، واصفا إياها بالناجحة.

قائلا " تجربة ناجحة حيث أنهى الفريق أول موسم له في المركز الثالث خلف الأهلي والزمالك، ومازال منافسا في بطولة الكأس، بالإضافة لمشاركة 5 لاعبين من الفريق في المنتخب المصري الذي شارك ببطولة الأمم الأفريقية الأخيرة".

وحول إمكانية نقل التجربة المصرية الى إسبانيا قال علي ، " التجربة في إسبانيا مختلفة بسبب القوانين وطبيعة الدوري "الليجا".

فقانون "اللعب النظيف" في أوروبا شديد على عكس ما يوجد في مصر، حيث قام "بيراميدز" بشراء اللاعبين بأسعار مرتفعة بأعلى الرواتب دون النظر للمداخيل التي يحققها النادي.

Si juegas contra nosotros... prepárate



Who play against us must bear us



اللي يلعب معانا يستحمل pic.twitter.com/arr75i8buY — UD Almería (@U_D_Almeria) August 2, 2019

وحول توجه آل الشيخ الى إسبانيا دون غيرها من الدول الأوروبية كإنجلترا وايطاليا مثلا، أجاب علي "هي أسهل من تلك الدول فلقد شاهدنا تجربة قطرية في نادي ملقا، وتجربة الظاهرة رونالدو مع بلد الوليد".

وحول إمكانية إمكانية تكرير مشروع مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في إسبانيا ، قال علي، "يجب النظر أولا ان كان سيبقى في الدرجة الثانية او يتأهل للدرجة الاولى".

أورتيغا إغناسيو، مراسل وكالة الانباء الإسبانية الإخبارية، علق على إمكانية تكرار مشروع السيتي وباريس سان جيرمان في إسبانيا من بوابة ألميريا،

قائلا "لايمكن تكرار هذه التجربة من بوابة هذا الفريق لانه يحظى بقاعدة جماهيرية صغيرة في إسبانيا وهو امر مستحيل".

وحول سبب توجه آل الشيخ الى إسبانيا قال ، إغناسيو:

" إن ذلك يعود لطبيعة العلاقات السياسية بين البلدين وكونها جيدة منذ زمن طويل، فالكثير من الأمراء والأغنياء السعوديون يقضون إجازاتهم في إسبانيا والعلاقات ممتازة بين البلدين".

وحول شراء فريق مثل ألميريا تحديدا، أجاب إغناسيو " بأن عددا من العوامل لعبت دورا في ذلك ومنها وقوع الفريق بمدينة أندلوسيا ومالها من أهمية لدى العرب بالإضافة لإمتلاك الكثيرين من أثرياء العرب قصورا ومنازل في المدينة، يضاف لذلك صعوبة شراء فريق في الدرجة الأولى، وغرق الفريق بالديون هي عوامل دفعت آل الشيخ على هذه الخطوة".

كما وتحدث إغناسيو عن صعوبة شراء فرق من شمال إسبانيا، قائلا " اسبانيا تنقسم ما بين الشمال والجنوب، فالفرق الشمالية لا تتقبل شراء أنديتها بطريقة سهلة".

وحول إمكانية دخول لاعبين سعوديين وعرب من بوابة ألميريا الى الدوري الإسباني، وتكرار تجربة إشبيلية في شراء لاعبين بمبالغ قليلة وبيعهم بأسعار عالية، قال إغناسيو

"الجماهير الإسبانية لن تتفاعل مع اللاعبين العرب بشكل جيد ان لم يكونو على مستوى عال، حتى لو كان المالك قد أغلق ديون الفريق، لكنها في الوقت نفسه ستتفاعل لو أدو أداء رفيع المستوى".

وحول إمكانية تكرار تجربة إشبيلية " يجب توفر السيولة المالية والمعرفة الجيدة للسوق ويجب اختيار كادر تدريبي عرف مايحتاجه الفريق جيدا من السوق".

واختتم إغناسيو قائلا:

" قدوم آل الشيخ هو حركة ممتازة، فهذا الأمر أصبح يعتبر "ترند" وانتشر في العالم ففي إنجلترا وفرنسا سبقونا على ذلك ، ولمعرفة النتائج يجب الانتظار على الأقل لمدة سنة بالإضافة لمعرفة المدير الرياضي الذي سيدير المشروع ".

واصفا الدوري الإسباني من أقوى دوريات العالم وبأن أعضاء الكادر الفني يجب أن يكونوا إسبان لمعرفتهم الجيدة بالسوق والسوق اللاتينية حيث يجلبون أفضل اللاعبين هناك ، وكون إسبانيا في السنوات الأخيرة حققت إنجازات هامة على صعيد المنتخبات في الفئات العمرية المختلفة الامر الذي يؤكد على وجود قواعد وأسس تدريبية على أعلى المستويات.