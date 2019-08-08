رسميا... إنتر ميلان يضم مهاجم مانشستر يونايتد

ضم نادي "إنتر ميلان" المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، ضم مهاجم "مانشستر يونايتد" روميلو لوكاكو.

كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن الصفقة قدرت قيمتها بنحو 80 مليون يورو (89.61 مليون دولار)، وفقا لما نشرته "رويترز".

​ونشر لوكاكو فيديو النادي على حسابه في "تويتر"، ظهر فيه وهو يرتدي قميص الفريق الإيطالي.

وعلق اللاعب البلجيكي على الفيديو قائلا "إنتر ليس لأي أحد ولذلك أنا هنا".

وكان إنتر ميلان قد دخل في مفاوضات مع لوكاكو وناديه منذ بداية الصيف، في الوقت الذي تمسكت فيه إدارة يونايتد بالحصول على 85 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب تسبب في تعطيل الصفقة.