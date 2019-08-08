رسميا... إنتر ميلان يضم مهاجم مانشستر يونايتد

كشفت تقارير، اليوم الخميس، أن الصفقة قدرت قيمتها بنحو 80 مليون يورو (89.61 مليون دولار)، وفقا لما نشرته "رويترز".
#Inter, l'agente di #Lukaku: "Siamo felici, dopo tre tentativi è stata chiusa la trattativa. Romelu ha già parlato con #Conte" [@Ngoppejammeja] pic.twitter.com/QOdoxXzKi0— calciomercato.com (@cmdotcom) August 8, 2019
ونشر لوكاكو فيديو النادي على حسابه في "تويتر"، ظهر فيه وهو يرتدي قميص الفريق الإيطالي.
وعلق اللاعب البلجيكي على الفيديو قائلا "إنتر ليس لأي أحد ولذلك أنا هنا".
وكان إنتر ميلان قد دخل في مفاوضات مع لوكاكو وناديه منذ بداية الصيف، في الوقت الذي تمسكت فيه إدارة يونايتد بالحصول على 85 مليون يورو من أجل الموافقة على بيع اللاعب تسبب في تعطيل الصفقة.
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