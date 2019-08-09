لأول مرة الدوري الإنجليزي سيطبق تقنية "الفار"... لكن بشروط جديدة

يطلق الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريمرليغ"، هذا الموسم تقنية الفيديو "الفار"، خلال مباريات المسابقة للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ولكن سيطبقها بشروط وقواعد جديدة.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مجموعة القواعد والشروط الجديدة التي وضعها الدوري الإنجليزي، الذي يشتهر بخصوصية تحكيمية فريدة من نوعها، تفضل السرعة وقلة التوقفات والسماح بالالتحامات.

وقالت الصحيفة البريطانية إن تقنية "الفار" تطبق في الدوري الإنجليزي تحت شعار "الحد الأدنى من التدخل... الحد الأقصى من التأثير".

ويرفع "البريمرليغ" أيضا شعار "الفار للجميع"، حيث سيستخدم شاشات عملاقة لإعادة بث الحالات الجدلية التي سيتم مراجعتها عن طريق تقنية "الفار" لتكون على مرأى ومسمع جميع الجماهير، ولكن تظهر فقط على شاشات "الفار".

وقالت "الغارديان" إن الاستثناء الوحيد في تطبيق تلك الفكرة هما ملعبي ليفربول "آنفيلد"، ومانشستر يونايتد "أولد ترافورد" لعدم توافر الشاشات العملاقة فيهما.

ونقلت الصحيفة عن نيل سواربريك، مدير تقنية الفيديو "الفار" في الدوري الإنجليزي: "ستكون هناك اختلافات كبيرة في تطبيق القرارات بين ما هو متبع في أوروبا وما هو متبع في إنجلترا".

وأوضح "بكل صراحة أعتقد أن تقييم الحالات في كرة القدم الأوروبية مختلف عن الدوري الإنجليزي".

وأضاف "لو تعاملنا بنفس منظور تطبيق تقنية الفيديو في الكرة الأوروبية، فإن هذا سيحد من الاندفاع المعروف عن الدوري الإنجليزي، ولكن الأمر الأهم هو أن يذهب الحكام لإدارة المباريات ويقومون بعملهم اليومي الاعتيادي، مع حماية إضافية توفرها لهم تقنية الفيديو".

We asked @AlanShearer to talk us through some of the finer details of VAR in the #PremierLeague



A thread 👇 pic.twitter.com/QIS7q3emKZ — Premier League (@premierleague) August 8, 2019

​ويكمل "في الدوري الإنجليزي سيتدخل الحكام في الحالات الأكثر وضوحا، لأننا نأمل في عدم التسبب في إيقاف المباريات لفترات زمنية طويلة لأجل مراجعة الحالات على الشاشة الجانبية".

وقالت الصحيفة البريطانية إنه تم إصدار تعليمات لحكام البريمرليغ، ألا يلجأوا إلى تقنية "الفار" بشكل مستمر، والاكتفاء بالقرار الوارد من غرفة الفيديو، إلا في الحالات الجدلية الحاسمة، أو اللقطات الخطيرة التي غابت عن أعين الحكم.

وينطلق الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الجمعة، بمواجهة بين ليفربول أمام نورويتش سيتي على ملعب "آنفيلد".