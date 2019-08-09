بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول ونورويتش سيتي (4-1) في الدوري الإنجليزي

استطاع فريق ليفربول الإنجليزي أن يحقق فوزا كبيرا على فريق ونورويتش سيتي في إولى مبارياته باالدوري الإنجليزي وذلك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد لنورويتش سيتي.

وكان الهدف الأول لليفربول لجرانت هانلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابقة من الشوط الأول.

نهاية المباراة، ليفربول يظفر بنقاط المباراة الثلاث بعد التغلب على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف 🔴🔥#ليفربول 4 #نوريتش_سيتي 1 pic.twitter.com/HVWWTEPFHg — Reyada LIVE (@ReyadaLive) August 9, 2019

وأحرز اللاعب المصري محمد صلاح الهدف الثاني، وهو أول أهدافه في الموسم الحالي، حيث كان صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسمين السابقين.

هدف محمد صلاح علي نيوريتش في #الدوري_الانجليزي الاسبوع1 pic.twitter.com/O1uDdTR9Pu — عبدالمجيد الهلالي (@u3EOQyCltMynoPX) August 9, 2019

وأحرز فان دايك في الدقيقة 28 الهدف الثالث، وأوريجي في الدقيقة 42.

أما هدف نورويتش الوحيد فكان بقدم تيمو بوكي في الدقيقة 64.