بالفيديو.. أهداف مباراة ليفربول ونورويتش سيتي (4-1) في الدوري الإنجليزي

وكان الهدف الأول لليفربول لجرانت هانلي بالخطأ في مرماه في الدقيقة السابقة من الشوط الأول.
نهاية المباراة، ليفربول يظفر بنقاط المباراة الثلاث بعد التغلب على نوريتش سيتي برباعية مقابل هدف 🔴🔥#ليفربول 4 #نوريتش_سيتي 1 pic.twitter.com/HVWWTEPFHg— Reyada LIVE (@ReyadaLive) August 9, 2019
وأحرز اللاعب المصري محمد صلاح الهدف الثاني، وهو أول أهدافه في الموسم الحالي، حيث كان صلاح هداف الدوري الإنجليزي الموسمين السابقين.
هدف محمد صلاح علي نيوريتش في #الدوري_الانجليزي الاسبوع1 pic.twitter.com/O1uDdTR9Pu— عبدالمجيد الهلالي (@u3EOQyCltMynoPX) August 9, 2019
وأحرز فان دايك في الدقيقة 28 الهدف الثالث، وأوريجي في الدقيقة 42.
دائمًا وأبدًا .. الرابع عن طريق #أوريجي 🔥🔥pic.twitter.com/aVgShrXulN— رياضة.كوم (@ReyadaCom) August 9, 2019
د 63 جووووووووووووول .. بوكي يحرز الهدف الأول لصالح #نوريتش_سيتي #ليفربول 4 #نوريتش_سيتي 1— Reyada LIVE (@ReyadaLive) August 9, 2019
تابع المباراة لحظة بلحظة .. https://t.co/t5m8Jc8Thu pic.twitter.com/L6Io1xaJyj
أما هدف نورويتش الوحيد فكان بقدم تيمو بوكي في الدقيقة 64.
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