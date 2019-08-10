سيتي يسحق وست هام بخمسة أهداف في مباراة حفلت بقرارات حكم الفيديو

سجل رحيم سترلينج ثلاثية في بداية مقنعة لمانشستر سيتي لبدء حملته للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه بخمسة أهداف مقابل لا شئ على مستضيفه وست هام يونايتد في مباراة تدخلت فيها تقنية حكم الفيديو المساعد في أكثر من واقعة اليوم السبت.

وافتتح البرازيلي جابرييل جيسوس، الذي فضله المدرب بيب جوارديولا على سيرجيو أجويرو في الهجوم، التسجيل في الدقيقة 25 بإنهاء رائع لهجمة من مسافة قريبة بعد انطلاقة سريعة وتمريرة عرضية منخفضة من كايل ووكر. وفقا لـ "رويترز".

وضاعف سترلينج مهاجم إنجلترا النتيجة بعد مرور ست دقائق من الشوط الثاني بعد تمريرة رائعة من وسط الملعب عبر البلجيكي كيفن دي بروين.

وأصبح بعدها جيسوس أول لاعب يلغي حكم الفيديو المساعد هدفا له في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعتقد جيسوس أنه سجل ثاني أهدافه في المباراة ليجعل النتيجة 3-صفر لسيتي في الدقيقة 53 بعدما أنهى تمريرة سترلينج العرضية في الشباك بعد تحرك رائع لكن حكم الفيديو المساعد أشار إلى أن الدولي الإنجليزي كان متسللا.

وتدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد، التي تطبق لأول مرة في الدوري الممتاز هذا الموسم، مرة جديدة لمراجعة الهدف الثاني لسترلينج قبل أن تحتسبه بعد أن وصلته كرة داخل منطقة الجزاء وضعها من فوق البولندي أوكاش فابيانسكي حارس وست هام.

وفي الدقيقة 84 تم الاستعانة بهذه التقنية مرة أخرى بعد حصول سيتي على ركلة جزاء بسبب خطأ عيسى ديوب ضد الجزائري رياض محرز داخل المنطقة.

وأنقذ الحارس ركلة جزاء نفذها البديل أجويرو لكن حكم الفيديو أشار إلى أن ديكلان رايس دخل المنطقة أثناء التنفيذ وأمر الحكم مايك دين بإعادة الركلة التي سجلها المهاجم الأرجنتيني قبل أن يكمل سترلينج ثلاثيته الشخصية في الوقت المحتسب بدل الضائع.

Watch the best of the action from our emphatic 5-0 win over West Ham! ⚽️



🔵 #WHUMCI #mancity — Manchester City (@ManCity) August 10, 2019

وجاء فوز ليفربول وصيف البطل 4-1 على نوريتش سيتي في أنفيلد أمس الجمعة ثم انتصار سيتي الكبير اليوم بمثابة إشارة جديدة على احتمالية الصراع الثنائي بين الفريقين على اللقب مثلما حدث الموسم الماضي.

وهذا الفوز الثامن على التوالي لسيتي أمام وست هام في المواجهات الرسمية إذ سجل حامل اللقب 28 هدفا وسكنت شباكه أربعة أهداف فقط خلال هذه المباريات.

وبدا جوارديولا سعيدا بأداء الفريق في الشوط الثاني لكنه انتقد لاعبيه في أول 45 دقيقة.

PEP 💬 Since China and the Community Shield @sterling7 has scored one goal minimum every game.



On the first day he played striker and for me striker will be an incredible position for him. He can play in three positions up front.



🔵 #mancity pic.twitter.com/35Mpa4JS2x — Manchester City (@ManCity) August 10, 2019

وقال المدرب الإسباني "افتقدنا نسقنا لكن هذا أمر طبيعي بالنسبة لأول مباراة في الدوري. كنا أفضل في الشوط الثاني وتحلى اللاعبون بالهدوء أكثر. بعد تقدمنا 3-صفر انتهت المباراة بالفعل.

"لكن لا يمكن أن أنكر سعادتي بالفوز 5-صفر خارج ملعبنا في أول مباراة. أنهينا الموسم الماضي بالفوز في 14 مباراة متتالية ووصلنا للمباراة 15 على التوالي بدون خسارة وهذا أمر جيد".

وأضاف جوارديولا أن قرارات تقنية الفيديو جاءت بمثابة تذكير بالحاجة للاحتفاظ بالهدوء في المواقف التي لا تزال غير معتادة.

وتابع "ينبغي أن تحتفظ بقدرتك الذهنية عندما لا تقف هذه التقنية إلى صفك. تعتقد وأنت متقدم 3-صفر أن المباراة انتهت تقريبا لكن والنتيجة 2-صفر الأمر يختلف تماما. تحتاج للاحتفاظ بالهدوء والقوة".