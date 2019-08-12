بيل باق في ريال مدريد حتى إشعار آخر

تراجع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، عن قرار التخلص من لاعبه الويلزي جاريث بيل، مؤكدا بقاء اللاعب مع النادي الملكي في الموسم الجديد.

سبق للمدرب الفرنسي أن اعترف بعدم حاجته لخدمات لاعب توتنهام السابق، ليتلقى الويلزي عرضا للانتقال لأحد أندية الدوري الصيني، لكن في النهاية لم تتم الصفقة، لعدم موافقة فلورنتينو بيريز على قيمة العرض.

وكان الفرنسي قد تحدث في بداية جولة الميرينجي الصيفية في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، عن أن اللاعب ليس ضمن مخططات الفريق.

وبعد الهزيمة أمام روما بركلات الجزاء الترجيحية في آخر مباراة ودية للريال قبل ضربة بداية موسم الليغا، قال زيدان للصحفيين: "إن خاميس رودريغيز وجاريث بيل جزءا من مشروع ريال مدريد، هذا هو الفريق الذي سنبدأ به الليغا".