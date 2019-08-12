كما غادر يعود...إشارات حول رجوع نيمار إلى برشلونة

يبدو أن مستقبل اللاعب البرازيلي نيمار قد دخل مرحلة الحسم مع اقتراب موعد إغلاق سوق الانتقالات في إسبانيا، بالإضافة للمشاورات التي تجري خلف أبواب مغلقة.

تناقلت وسائل إعلام إسبانية صورا لتواجد محامي اللاعب البرازيلي في نادي برشلونة.

الخطوة التي وصفتها وسائل الإعلام بأنها قد تكون حاسمة من أجل عودة البرازيلي لصفوف برشلونة، والمحامي لم يكن سوى خوان دي ديوس كريسبو، المحامي نفسه الذي دفع قيمة الوديعة التي انتقل على أثرها نيمار إلى باريس سان جيرمان والتي بلغت 222 مليون يورو.

وكان البرازيلي قد أعلن عن رغبته بالخروج من صفوف النادي الباريسي واللعب في الموسم القادم في دوري جديد، الأمر الذي لم يخفه المدير الرياضي للنادي الباريسي، البرازيلي ليوناردو.

في الوقت الذي دخل فيه ريال مدريد على خط برشلونة من أجل شراء اللاعب.