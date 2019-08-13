بايرن يعلن ضمه وصيف مونديال 2018

وانضم صاحب الـ30 عاما للبافاري على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع أحقية الشراء.

وقال المدير الرياضي حسن صالح حميديتش: "تجربة إيفان الدولية ستساعدنا بدون شك. هو يمتلك أسلوبا جيدا في الهجوم. أثق في تأقلمه سريعا كونه يعلم جيدا الدوري الألماني ومدربنا نيكو كوفاتش".

#FCBayern have signed Croatia international Ivan Perišić. The World Cup runner up will join the club on loan from Inter Milan with immediate effect. #ServusIvan #MiaSanMia pic.twitter.com/gHJVZtxYOC — FC Bayern English (@FCBayernEN) August 13, 2019

وسبق لوصيف مونديال 2018، اللعب ضمن صفوف فولفسبورج الذي فاز معه بكأس ألمانيا عام 2012، وبورسيا دورتموند.

ومن جانبه علق بريسيتش: "سعيد بالعودة إلى ألمانيا. بايرن ميونخ هو واحد من أكبر أندية أوروبا. نريد جميعا المنافسة ليس فقط على الفوز الدوري والكأس، بل وأيضا دوري الأبطال".