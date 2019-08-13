ميسي ينشر أولى صوره بعد الإصابة

وأشار نادي برشلونة، في وقت سابق عبر موقعه الرسمي، إلى أن ميسي أصيب في أول يوم يعود فيه للتدريبات بشد في عضلة الساق اليمنى.
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Seguimos recuperando, hoy con dos compañeros de entreno muy especiales... 👌🏻😃
وتعد تلك هي التدريبات الأولى التي يشارك فيها ميسي، 32 عاما، منذ عودته من منتخب الأرجنتين إثر مشاركته في كوبا أمريكا 2019، ولكن إصابته بشد في عضلة الساق اليمنى من الدرجة الأولى أجبرته على الانسحاب من التدريبات.
[@FCBarcelona]— EverythingFCB (@everything_fcb) August 5, 2019
Details on Messi´s Injury: ⬇️https://t.co/LUUvXT99MW
وقال النادي الكتالوني إنه لا يمكن تحديد المدة، التي سيتمكن من خلالها ميسي من العودة إلى الملاعب مرة أخرى، وإن كان سيغيب عن افتتاحية الدوري الإسباني أم لا.
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Tenía ganas de arrancar y lamentablemente tuve un percance en el primer entrenamiento que me va a dejar afuera un tiempito. Les agradezco a todos sus mensajes y las muestras de cariño, quería estar con el equipo y con la gente que nos sigue en USA. Esta vez no podrá ser, pero nos volveremos a ver pronto. Un abrazo a todos.
من المقرر أن ينطلق الليغا الإسباني في 16 أغسطس /آب الجاري، بمواجهة بين برشلونة أمام أتليتك بلباو.
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