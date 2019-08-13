نجم ليفربول يتحدث عن مواجهة تشيلسي في السوبر الأوروبي

يرى جيمس ميلنر قائد ليفربول، أن مباراة السوبر الأوروبي يوم الأربعاء المقبل أمام تشيلسي، هي فرصة للتتويج بلقب جديد.

وتقام المباراة في إسطنبول هذا الأسبوع بين ليفربول بطل دوري الأبطال، وتشيلسي بطل الدوري الأوروبي.

وقال لاعب الوسط الإنجليزي لموقع الاتحاد الأوروبي: "هي مباراة مهمة للغاية نريد الفوز بها. أعتقد دائماً أن كأس السوبر بطولة خاصة. سنلعب ضد فريق كبير".

"I think the Super Cup’s a special trophy to win because you’ve got to win a big trophy to get there as well, so I think it’s important." @JamesMilner on tomorrow's opportunity and what he expects from the clash 💪🔴 — Liverpool FC (@LFC) August 13, 2019

"أعتقد أنها طريقة جيدة لبدء الموسم إذا نجحنا في الفوز باللقب. نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. هي مواجهة بين فريقين جيدين في بداية الموسم وهو ليس بالأمر السهل على الإطلاق".

"كون المواجهة تأتي في بداية الموسم، يكون هناك اختلافات في معدلات اللياقة البدنية للاعبين، ولكنها تبقى من المباريات التي يسعى الجميع للفوز بها".

"هي فرصة للتتويج بلقب جديد والأجواء ستكون رائعة. من المهم أن نبدأ الموسم بشكل جيد، ولا يوجد ما هو أفضل من الفوز بمباراة مثل هذه".

يذكر أن ليفربول نجح في الفوز بكأس السوبر الأوروبي ثلاث مرات، أعوام 1977 و2001 و2005.