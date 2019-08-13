معادلة ريال مدريد والاقتراب من برشلونة... حكاية ليفربول مع السوبر الأوروبي

يسعى ليفربول للفوز بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة حينما يواجه تشيلسي مساء الأربعاء في إسطنبول.

وفاز الريدز أعوام 1977 و2005 كبطل دوري الأبطال، وفي 2001 كبطل كأس الاتحاد الأوروبي.

الفوز بالنسخة المقبلة يضمن لليفربول معادلة رقم ريال مدريد للفوز باللقب 4 مرات، بفارق لقب أقل عن ميلان وبرشلونة، ولقب أكثر عن أتليتكو مدريد.

لقب السوبر الأخير لليفربول تحقق في 2005، بالفوز على سسكا موسكو الروسي 3-1. الوقت الأصلي انتهى بالتعادل 1-1 حيث تقدم المنافس بهدف دانييل كارفاليو في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل جابرييل سيسيه في الدقيقة 82.

ومع ذهاب المباراة للشوطين الإضافيين، سجل سيسيه الهدف الثاني في الدقيقة 103، قبل أن يحسم لويس جارسيا المباراة بالهدف الثالث للريدز في الدقيقة 109.

في مباراة ملحمية على ملعب لويس الثاني في موناكو الفرنسية، دخل ليفربول بطل كأس الاتحاد الأوروبي مواجهة بايرن ميونخ الألماني في كأس السوبر بالقميص الأبيض.

بثلاثة ضربات متتالية تقدم الريدز 3-0 عن طريق جون أرني ريسة وإيميل هيسكي ومايكل أوين في الدقائق 23 و45 و46.

وحاول البافاري الانتفاض والعودة بهدفي حسن صالح حميديتش وكريستيان يانكر في الدقيقتين 57 و82، إلا أن ليفربول نجح في الخروج منتصراً.

لقب السوبر الأول في تاريخ ليفربول تحقق عام 1977، وقت أن كان اللقب يحسم بمباراتين ذهاب وعودة. الذهاب أمام هامبورج في ألمانيا انتهى بالتعادل 1-1 بفضل هدف فيركلوج في الدقيقة 65.

وفي الإياب، أكرم ليفربول وفادة ضيفه بسداسية نظيفة أحرزها فيليب تومبسون وفيركلوج ودالغليش ومكديمورت (هاتريك).

في ظل 5 مشاركات سوبر أوروبي، خسر ليفربول اللقب مرتين، الأولى أمام أندرلخت عام 1978 بالخسارة في بلجيكا 3-1 والفوز في إنجلترا 2-1.

والثانية كانت عام 1984، أمام يوفنتوس في إيطاليا بهدفين دون رد سجلهما زيبينيو بونيك.