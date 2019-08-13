رونالدو: لهذا السبب أختلف عن ميسي

كشف كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس والبرتغال، عن السبب الذي يجعل منه مختلفا عن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

ففي فيلم وثائقي لقناة DAZN تحدث الدون عن صراعه مع ميسي، المستمر لعشر سنوات كاملة تقاسم فيها النجمان جائزة الكرة الذهبية التي تمنح سنويا لأفضل لاعب في العالم.

وقال رونالدو: "الاختلاف مع ميسي هو أني فزت بدوري الأبطال مع أكثر من ناد، هذه البطولة مرتبطة بي".

That run, That goal.

That feeling of scoring against 90000 crowd in your biggest rivals stadium who are booing at you.

That Celebration.



Typical @Cristiano Ronaldo🐐🙌 👑 pic.twitter.com/dWNsTigkcH — B3 (@b3naldo7) August 13, 2019

وأضاف "فزت بجائزة هداف البطولة في 6 مواسم متتالية من 2013 إلى 2018. لا يوجد لاعبون كثر فازوا بدوري الأبطال 5 مرات، لهذا أشعر أنني أمثل هذه البطولة".

وأكمل "ميسي لاعب ممتاز سيذكره التاريخ ليس فقط بسبب الكرات الذهبية التي فاز بها، لكن لأنه تطور عاما بعد آخر، مثلي. أستيقظ يوميا وفي عقلي أن علي التدرب من أجل هدف ما، ليس فقط لجني المال. أشكر ربي، لا ينقصني المال، لذا ما أرغب به هو مكان في تاريخ كرة القدم".

On this day in 2003 @Cristiano Ronaldo signed for United. He scored 118 goals for the Reds. Including this screamer to put us through to the CL semi-finals #MUFC



pic.twitter.com/zy4B1Y6dk2 — Full Time DEVILS (@FullTimeDEVILS) August 12, 2019

يذكر أن رونالدو توج بدوري الأبطال مع يونايتد في 2008، ومع ريال مدريد أعوام 2014 و2016 و2017 و2018.

بينما ميسي فاز بالبطولة مع برشلونة في 2015 و2011 و2009، وكان في قائمة الفريق عام 2006 وتوج باللقب رغم ابتعاده عن مباريات حاسمة بسبب الإصابة.