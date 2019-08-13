بالصور.. "أسوأ إصابة في تاريخ" UFC

تعرض المصارع الأمريكي مايك بيري لإصابة مروعة في الأنف خلال خوضه نزالا ضمن منافسات (يو إف سي).

وكان بيري الملقب باسم "بلاتينم" البالغ من العمر 27 عاما، يواجه المصارع فيسنتي لوكي.

Love or hate #MikePerry , you can never say he doesn't put it all on the line... #UFCUruguay pic.twitter.com/RBTT1WucQ4 — The Fight Hound (@FightHoundTV) August 11, 2019

وتلقى بيري لكمة في أنفه أدت إلى كسره بشكل كلي.

وقال رئيس اتحاد بطولات القتال غير المحدود دانا وايت عبر "تويتر"، إن الإصابة تعد "أسوأ كسر أنف رأيته في تاريخ النزالات. بيري ولوكي أقوياء كالجحيم".

يذكر أنه تم نقل بيري إلى المستشفى، فيما أوضح أعضاء من فريقه أنه يواجه صعوبات في التنفس عقب النزال.