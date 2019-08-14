تأهل أياكس ورد ستار وخروج سيلتيك وبورتو من دوري أبطال أوروبا

كانت حظوظ أبطال سابقين لأوروبا متباينة في الدوري التمهيدي الثالث لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، إذ تأهل أياكس أمستردام ورد ستار بلغراد بصعوبة إلى الدور التمهيدي الأخير، بينما خرج سيلتيك وبورتو بعد ليلة مثيرة، يوم الثلاثاء.

وعوض أياكس، الذي بلغ الدور قبل النهائي الموسم الماضي، تأخره ليهزم باوك 3-2 ويتفوق 5-4 في النتيجة الإجمالية أمام الفريق اليوناني، بينما أطاح رد ستار بمنافسه الدنمركي كوبنهاجن بركلات الترجيح بعد 22 تسديدة من علامة الجزاء.

وحقق كراسنودار مفاجأة كبيرة بفوزه 3-2 خارج ملعبه على بورتو، ليتأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض عقب خسارته 1-صفر بملعبه وفاز كلوج الروماني 4-3 على مستضيفه سيلتيك، ليطيح ببطل اسكتلندا 5-4 في النتيجة الإجمالية، وفقا لرويترز.

ووضع دييجو بيسيسوار، خريج أكاديمية أياكس، الفريق اليوناني في المقدمة بتسديدة قوية باستاد يوهان كرويف قبل أن يعادل دوسان تاديتش النتيجة في نهاية الشوط الأول من ركلة جزاء، بعد أن أهدر واحدة قبل ذلك.

وأنقذ ألكسندروس باخلاكيس حارس باوك سلسلة من الفرص بشكل رائع لكن شباكه اهتزت أخيرا بضربة رأس من نيكولاس تاليافيكو وركلة جزاء أخرى من تاديتش، قبل أن يقلص بيسيسوار الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومنح المهاجم الغاني ريتشموند بواكي التقدم لرد ستار في كوبنهاجن وأدرك دامي ندوي التعادل ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي أضاع خلالها بطل الدنمرك فرصتين للتأهل، قبل أن يحبطه حارس الفريق الصربي ميلان بوريان.

وأبقى بوريان على رد ستار في البطولة بإنقاذ محاولتين وسجل ركلة ترجيح بنفسه قبل أن يشعل سعادة جماهير الفريق صاحب الأرض، عندما أنقذ تسديدة يوناس ويند الضعيفة ليرسل الفريق الصربي إلى الدور التمهيدي الأخير.

Red Star win the shootout 7-6 after every player taking a penalty! #fckfkcz #redstar pic.twitter.com/ItnvCkgHhD — Stoneey (@Stoneey_33) August 13, 2019

وبعد التعادل 1-1 في رومانيا، عوض سيلتيك تأخره المبكر ليتقدم 3-2 قبل أن ينهار قرب النهاية ليهدي كلوج هدفين متأخرين ويفوز الفريق الروماني 5-4 في مجموع المباراتين على منافسه الاسكتلندي بطل أوروبا 1967.

الضربة القاضية

هز بلال عمراني الشباك لصالح كلوج بعدما تأخر 2-1 و3-2 وسدد جورج توكودين الضربة القاضية في الوقت المحتسب بدل الضائع، مع تقدم كل لاعبي سيلتيك للهجوم.

وتأخر بورتو 3-صفر أمام كراسنودار في شوط أول كارثي للفريق البرتغالي، إذ سجل محمد سليمانوف هدفين بعد أن عادل توني فيلهينا النتيجة الإجمالية.

ورد الفريق صاحب الأرض، الفائز بكأس أوروبا مرتين، في الشوط الثاني عن طريق زي لويس ولويس دياز لكن الفريق الروسي نجح في الصمود باستاد دراجاو.

وبدا دينامو كييف في طريقه لتعويض خسارته 1-صفر في الذهاب أمام كلوب بروج، بعدما هز فيتالي بويالسكي الشباك مبكرا لكن الفريق البلجيكي رد بقوة.

وأسكت البديل لويس أوبيندا، الذي شارك في الوقت المحتسب بدل الضائع، الجماهير في كييف بعد حوالي دقيقة واحدة من نزوله الملعب، وسجل في الدقيقة 96 ليمنح بروج التعادل 3-3 ويضرب موعدا في الدور التمهيدي الأخير مع لاسك النمساوي.

وكرر لاسك فوزه 2-1 خارج ملعبه على بازل وتغلب بملعبه على الفريق السويسري 3-1 بينما حقق دينامو زغرب فوزا ساحقا 4-صفر خارج الديار على فرنسفاروش بعد تعادله 1-1 بملعبه مع الفريق المجري.

وتغلب روزنبورج 3-1 على ماريبور ليتفوق 6-2 في النتيجة الإجمالية أمام الفريق السلوفيني، وفاز أبويل القبرصي 2-صفر على مستضيفه قرة باغ ليعوض هزيمته 2-1 على أرضه أمام الفريق الأذربيجاني في الذهاب.

#UCL 𝘵𝘩𝘪𝘳𝘥 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘺𝘪𝘯𝘨 𝘳𝘰𝘶𝘯𝘥 𝘳𝘦𝘴𝘶𝘭𝘵𝘴 ✅



🇨🇾 APOEL

🇳🇴 Rosenborg

🇧🇪 Club Brugge

🇷🇸 Crvena zvezda

🇭🇷 Dinamo Zagreb

🇦🇹 LASK

🇬🇷 Olympiacos

🇳🇱 Ajax

🇷🇴 CFR Cluj

🇷🇺 Krasnodar



All scores 👉 https://t.co/Rc95IaV06Y pic.twitter.com/Dvpg2flh21 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 13, 2019

كما فاز أولمبياكوس 2-صفر على إسطنبول باشاك شهر ليتفوق 3-صفر على الفريق التركي في مجموع المباراتين.