دراسة تكشف فائدة صحية لمتابعة وتشجيع فرق كرة القدم

كشفت دراسة حديثة خضع لها 25 مشجعا، أن مشاهدة كرة القدم تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين المزاج.

ووفقا لموقع "فور فور تو"، قام الباحثون بدراسة حالات مشجعي "ليدز يونايتد"، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و62 عاما، خلال 3 مباريات رئيسية في بطولة الموسم الماضي، مع تسجيل معدل ضربات القلب قبل وبعد كل مباراة.

ووجد الباحثون أن معدلات دقات القلب لدى المشجعين زادت بنحو 64%، وبلغت ذروتها عند 130 نبضة في الدقيقة، حيث يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 و100 نبضة في الدقيقة.

ويعادل هذا المعدل السير السريع لمدة ساعة ونصف الساعة.

وأفادت الدراسة أن فوز فريق كرة القدم المفضل يؤدي لخفض ضغط الدم لدى المشجعين، ومنحهم "دفعة نفسية".

على الجانب الأخر، خسارة الفريق المفضل يكون لها تأثير عكسي على المشجعين، الذين يعانون من مشكلات معينة، حيث يتعرضون لارتفاع ضغط الدم المؤقت.