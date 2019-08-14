دراسة تكشف فائدة صحية لمتابعة وتشجيع فرق كرة القدم

ووفقا لموقع "فور فور تو"، قام الباحثون بدراسة حالات مشجعي "ليدز يونايتد"، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و62 عاما، خلال 3 مباريات رئيسية في بطولة الموسم الماضي، مع تسجيل معدل ضربات القلب قبل وبعد كل مباراة.
ويعادل هذا المعدل السير السريع لمدة ساعة ونصف الساعة.
وأفادت الدراسة أن فوز فريق كرة القدم المفضل يؤدي لخفض ضغط الدم لدى المشجعين، ومنحهم "دفعة نفسية".
على الجانب الأخر، خسارة الفريق المفضل يكون لها تأثير عكسي على المشجعين، الذين يعانون من مشكلات معينة، حيث يتعرضون لارتفاع ضغط الدم المؤقت.
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